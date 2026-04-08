Monterosso Almo. Eletto il nuovo direttivo dell’associazione AGRAS

Monterosso Almo, 08 aprile 2026 -“L’associazione AGRAS ha ufficializzato la composizione del nuovo direttivo, segnando l’avvio di una fase di rinnovamento e rilancio delle attività sociali e culturali nel territorio monterossano. L’assemblea dei soci ha eletto un gruppo giovane e motivato, pronto a dare continuità al lavoro svolto negli anni dai soci fondatori e a proporre nuove iniziative per la comunità. A guidare l’associazione sarà Stefano Puggia, nominato presidente. Accanto a lui, nel ruolo di segretario, è stato scelto Paolo Benincasa, mentre la responsabilità dell’immagine e della comunicazione è stata affidata a Sara Terranova.

Il nuovo direttivo si completa con Marta Minardi come cerimoniere e Sara Scollo nel ruolo di tesoriere. A supportare l’attività gestionale e organizzativa ci saranno anche i tre consiglieri eletti: Emanuela Santoro, Francesco Santoro e Julian Di Benedetto. Il gruppo ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico, sottolineando la volontà di riprendere e ampliare le attività dell’associazione. “Siamo pronti a presentarvi un programma ricco di nuove iniziative e progetti pensati per arricchire la vita della nostra comunità. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro e di collaborare con tutti voi per rendere il nostro paese ancora più bello e pieno di iniziative”, ha dichiarato il direttivo. Nei prossimi giorni l’associazione renderà noti i primi appuntamenti e le linee guida del programma annuale, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, giovani e altre realtà locali in un percorso condiviso di crescita culturale e sociale.

Nella foto il nuovo direttivo dell’Agras.

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