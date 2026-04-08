Centro storico di Modica: cittadini chiamati a raccolta per costruire il futuro della città

Modica, 08 aprile 2026 – Un invito aperto a tutta la cittadinanza per discutere, confrontarsi e costruire insieme il futuro del centro storico. Il Comitato centro storico Modica ha organizzato un incontro pubblico che si terrà lunedì 13 aprile alle ore 15:00 presso l’Auditorium Pietro Floridia, in Piazza Matteotti. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al Consiglio comunale aperto previsto per il 15 aprile alle ore 18:00, un appuntamento cruciale per portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze e le proposte di chi vive e lavora nel cuore della città. L’incontro del 13 aprile rappresenterà un momento fondamentale di preparazione e condivisione. Durante la riunione saranno forniti aggiornamenti sulle attività già avviate, si organizzerà la partecipazione al consiglio comunale e si darà spazio alla raccolta di idee, osservazioni e disponibilità da parte dei cittadini. L’obiettivo è rafforzare un percorso comune, capace di dare voce in modo concreto e costruttivo alle istanze del centro storico. Il Comitato centro storico Modica nasce infatti con l’intento di rappresentare residenti, commercianti e cittadini che credono nelle potenzialità di questa parte della città, promuovendo iniziative e dialogo con le istituzioni per renderla più vivibile, sicura e dinamica. Chi desidera aderire al Comitato può farlo inviando una email all’indirizzo info@modicacentro.it, recandosi presso la Libreria Mondadori di Corso Umberto I n.123 oppure direttamente durante l’incontro. In un momento in cui la partecipazione civica diventa sempre più determinante, l’appello è chiaro: il futuro del centro storico dipende dall’impegno condiviso. L’invito è rivolto a tutti: partecipare significa contribuire in prima persona alla crescita e alla valorizzazione della città. Il Comitato conclude con un messaggio semplice ma significativo: non restare a guardare, ma essere parte attiva del cambiamento.

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