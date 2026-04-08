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Mettiamoci d’accordo”: a Milano si impara l’arte di risolvere i conflitti

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Milano, 08 aprile 2026 – In un’epoca segnata da crescenti tensioni e incomprensioni, saper gestire il disaccordo non è solo una competenza professionale, ma una vera e propria necessità esistenziale. Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 18:00, la Casa della Cultura di Milano ospiterà un evento di grande rilievo per riflettere su questi temi: la presentazione del nuovo libro di Maria Martello, intitolato “Mettiamoci d’accordo. Diventare mediatori nel quotidiano per risolvere i conflitti” (In Dialogo, 2025). Il volume si propone come una guida essenziale per chiunque desideri trasformare il conflitto in un’opportunità di dialogo. L’autrice, Maria Martello, esplora come la figura del mediatore possa uscire dalle aule formali per entrare nella vita di tutti i giorni, aiutandoci a navigare le sfide relazionali con strumenti nuovi e costruttivi. L’evento, coordinato da Ferruccio Capelli, vedrà la partecipazione di un parterre di ospiti illustri che dialogheranno con l’autrice: Alessandra Augelli,  Monsignor Carlo Azzimonti, Giovanni Angelo Lodigiani e Gloria Servetti.

L’appuntamento è fissato presso la sede della Casa della Cultura, in via Borgogna 3 a Milano. Per chi non potesse essere presente fisicamente, l’organizzazione ha previsto una diretta streaming accessibile attraverso diversi canali ufficiali:

– Il sito web: www.casadellacultura.it – Il canale YouTube della Casa della Cultura – La pagina Facebook ufficiale dell’associazione

Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore del confronto e imparare a costruire ponti dove spesso vediamo solo muri.

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