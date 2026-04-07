Quando la giudice Iolanda Apostolico aveva ragione…..

07 Aprile 2026 – Aveva ragione la giudice di Catania Iolanda Apostolico quando, nel settembre del 2023, non convalidò il fermo di quattro richiedenti asilo nel centro di Pozzallo. In quel momento, disapplicando il decreto Cutro, la magistrata non stava compiendo un atto politico, ma un preciso dovere d’ufficio: rilevare il contrasto tra una norma nazionale e le direttive UE sulla protezione internazionale. La sua tesi era cristallina: in assenza delle condizioni di legge, il trattenimento amministrativo non può essere disposto con il solo fine di esaminare le domande.

La stessa decisione, con identico rigore, fu presa per altri quattro migranti a ottobre. Eppure, quella che era una corretta applicazione del diritto europeo — confermata poi implicitamente dalla stessa rinuncia del Governo a proseguire la battaglia legale — si trasformò nel prologo di un calvario personale e professionale. Lo sapevano tutti che aveva ragione, ma la verità giuridica non la salvò dal massacro mediatico.

Il vento della propaganda soffiò fortissimo, alimentato da un video del 2018 apparso improvvisamente sui social di Matteo Salvini. Un documento di cui non si è mai chiarita la provenienza, che ritraeva Apostolico al porto di Catania durante una protesta per il caso della nave Diciotti. Quel filmato divenne la “prova” di un presunto pregiudizio ideologico, trasformando una sentenza tecnica in un atto di militanza. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scese in campo definendo “legittimi” i sospetti sulla magistrata e negando ogni ipotesi di dossieraggio.

L’attacco fu così violento, orchestrato su una scala tale da minare la serenità necessaria all’esercizio della funzione giudiziaria. Alla fine del 2024, Iolanda Apostolico ha detto basta. A 59 anni, con undici anni di carriera ancora davanti, ha scelto di lasciare la toga. Oggi gestisce un agriturismo, lontano dai tribunali e dai palazzi del potere.

Oggi il CSM le attribuisce la settima e ultima valutazione di professionalità. È un atto dovuto, relativo allo scatto di carriera del 2023, ma la motivazione redatta in quarta commissione assume il sapore di una riabilitazione postuma. Nel documento si sottolinea che quei provvedimenti sui richiedenti asilo erano corretti. Il dettaglio più amaro? Il Governo, dopo aver gridato allo scandalo, scelse di non impugnare la decisione, ammettendone implicitamente la fondatezza.

La relazione del consigliere Roberto D’Auria, basata sul parere positivo del consiglio giudiziario di Catania, elogia la “capacità organizzativa, dedizione e laboriosità” di Apostolico. Anche il nodo del video della Diciotti viene sciolto: per la commissione manca ogni “attualità” del comportamento, smentendo l’idea che una presenza in piazza di anni prima possa inficiare l’imparzialità di una sentenza tecnica. Il documento è passato con la sola astensione della laica leghista Claudia Eccher.

Resta però il nodo politico: il CSM è stato troppo timido. Per oltre un anno, la pratica a tutela della giudice è rimasta incagliata in veti incrociati, mentre fuori si consumava il linciaggio. Il consigliere indipendente Roberto Fontana arrivò a paragonare quegli attacchi ai metodi di Ungheria e Polonia, dove il potere politico tenta di piegare l’autonomia dei giudici sgraditi.

Il fatto che questa valutazione arrivi solo ora, a partita referendaria chiusa, conferma il timore del Consiglio di esporsi durante la campagna elettorale. Una scelta pragmatica che però tradisce la fragilità di un organo di autogoverno spesso arroccato. Solo l’intervento di Sergio Mattarella a metà febbraio, dopo le parole di Nordio sulle “logiche paramafiose”, ha ristabilito un confine di decenza costituzionale.

Il caso Apostolico rimane una ferita aperta: racconta di una magistrata che aveva ragione secondo la legge, ma che ha perso la sua battaglia contro la propaganda. Il “positivo superamento” della sua valutazione di professionalità è un risarcimento di carta; la realtà è che lo Stato ha perso una funzionaria capace, che ha preferito la terra di un agriturismo al fango della politica.

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