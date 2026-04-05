Furbizia al posto del pensiero…l’opinione di Rita Faletti

Governare è possibile solo se si dispone di un progetto di paese realistico e realizzabile, con obiettivi chiari e condivisi e una strategia coerente. Non esistono più due grandi partiti che si contendono la guida del paese puntando su una visione e un’ideologia, scontrandosi in Parlamento con durezza ma senza mai delegittimarsi. Nello sport si chiamerebbe “fair play”. Oggi si persegue il potere per il potere: il bene del paese non rientra tra le finalità di chi si proclama amico o “avvocato” del popolo, parola chiave tanto più ingannevole quanto più ricorrente. Il popolo, pur sapendolo per esperienza, vuole crederci e affida le proprie speranze ai non-politici, avendo ormai perso fiducia nella classe politica, significativamente battezzata “la casta”. L’estremizzazione e la polarizzazione, alimentate da rabbia ed esasperazione, fanno perdere la bussola. La realtà viene negata, alterata, capovolta, mentre la propaganda avanza. Quando la ragione arretra, il suo contrario occupa lo spazio: i vuoti vanno riempiti. L’irrazionalità diventa madre e padre di tutte le storture del pensiero. Il senso critico, non più insegnato nemmeno nelle scuole, latita paurosamente e favorisce i furbi. La furbizia prospera nella confusione, traendo vantaggi facili e immediati. È una forma di parassitismo mascherato da intelligenza, che nasce nello stesso stagno dell’ignoranza e della pigrizia, sue prime vittime. Il populismo è il prodotto, diffuso variamente, con concentrazioni negli estremismi di destra e di sinistra e tra gli arruffatori di popolo, traditori della democrazia. Il “campo largo” aveva scommesso compattamente sull’esito del referendum, sul No dei magistrati della loro stessa parte politica. Il mutuo soccorso che va avanti dal tempo di “Mani pulite”. La rappresentanza bellaciaoista del 25 aprile, il potere della forma sulla sostanza, dell’astrattismo delle formule degli slogan e delle illusioni sulla sostanza delle cose. In una parte di mondo da cui osservare l’Italia e l’Europa, le cose si muovono, le navi container seguono rotte trafficate, gli aerei decollano e atterrano senza sosta, la realtà è reale, tangibile, effervescente, le regole fondamentali esistono, eccome, e si rispettano. Una sensazione di ottimismo che contagia. Meloni vola nei Paesi arabi per garantire la sicurezza energetica dell’Italia mentre Schlein vagheggia un fantomatico campo largo, e Conte, a corto di promesse, rispolvera il reddito di cittadinanza: una lavora, gli altri due si contendono il potere senza un progetto. Altrove, non avrebbero elettori.

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