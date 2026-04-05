Scontro tra due autoveicoli sul tratto autostradale Modica – Siracusa

ISPICA, 05 Aprile 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22:00, lungo l’autostrada A18 Modica-Siracusa. Il sinistro è avvenuto nel tratto in direzione nord, a breve distanza dallo svincolo di Ispica.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto un furgone e un’autovettura. La violenza dello scontro ha causato il ribaltamento di uno dei due mezzi, che è rimasto coricato sulla carreggiata occupando parte della sede stradale e rendendo necessari interventi immediati.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118 con diverse ambulanze. I sanitari hanno prestato le prime cure agli occupanti dei due veicoli, rimasti feriti nello scontro; al momento non sono note le loro esatte condizioni cliniche, ma sono stati tutti trasferiti presso i presidi ospedalieri più vicini.

Gli agenti della Polizia Stradale di Noto sono attualmente impegnati nei rilievi planimetrici per accertare le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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