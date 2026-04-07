Modica, scippo in Via Silla: incastrato un quattordicenne

MODICA, 07 Aprile 2026 – Si è conclusa con l’individuazione del colpevole l’attività d’indagine condotta dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Modica in merito a un furto con strappo avvenuto la scorsa settimana. L’autore del reato è un giovanissimo: si tratta di un italiano di soli 14 anni.

L’episodio si era verificato nel cuore della Cittadella degli Studi, in Via Silla, un’area solitamente molto frequentata. La vittima, una donna di 42 anni, era stata sorpresa dal giovane che, con un gesto repentino, le aveva strappato i beni in suo possesso prima di dileguarsi rapidamente tra le vie limitrofe.

Nonostante il forte shock, la vittima ha fornito elementi utili agli inquirenti. Grazie a un’efficace attività investigativa, supportata dalla conoscenza del territorio e presumibilmente dall’analisi di sistemi di videosorveglianza presenti in zona, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del minore.

Una volta raccolti indizi inconfutabili a suo carico, il quattordicenne è stato deferito in stato di libertà. La sua posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, competente per territorio, a cui è stato denunciato per il reato di furto con strappo.

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