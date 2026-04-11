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Politica | Vittoria

Vittoria. Regolamento definizione agevolata entrate comunali. Pelligra: “Sforzo sinergico del Civico Concesso”

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Vittoria, 11 aprile 2026 – Il consigliere comunale di Forza Italia Biagio Pelligra esprime soddisfazione per l’esito dell’ultima seduta del civico consesso, durante la quale è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Pelligra sottolinea come l’approvazione sia avvenuta con il contributo di tutte le forze presenti in aula: «Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro svolto in sinergia tra l’intero Consiglio comunale e gli uffici competenti. Abbiamo condiviso l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini e dei contribuenti uno strumento concreto per regolarizzare la propria posizione tributaria».
Il nuovo regolamento, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, consentirà infatti ai contribuenti che si trovano in situazione di irregolarità di accedere a un percorso agevolato per mettersi in regola con i tributi non ancora corrisposti. «È un’opportunità che offre certezza, trasparenza e un percorso sostenibile per chi, per diverse ragioni, non è riuscito finora a saldare quanto dovuto. L’amministrazione e il Consiglio hanno voluto dare un segnale di attenzione e responsabilità verso la comunità», aggiunge Pelligra.
Il consigliere conclude evidenziando l’importanza di questo passaggio amministrativo: «Con questo regolamento forniamo uno strumento utile e atteso, che potrà aiutare molte famiglie e attività a regolarizzare la propria posizione contributiva. È un atto di buon senso e di vicinanza ai cittadini».

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