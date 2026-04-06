Modica celebra “Martiri l’Itria”: fede, musica e sapori chiudono la Pasqua 2026

MODICA, 06 Aprile 2026 – Se la Pasqua a Modica è indissolubilmente legata alla figura della Madonna, la tradizione vuole che i festeggiamenti non si esauriscano con la domenica della Risurrezione. Domani, martedì 7 aprile 2026, la città torna a riunirsi per il “Martiri l’Itria” (il Martedì dell’Itria), un appuntamento che fonde solennità religiosa e folklore locale presso la suggestiva Chiesetta dell’Itria.

Come sottolineato dal Parroco, Sac. Crescenzio Mucia, la Pasqua modicana ha un tono “squisitamente mariano”: Maria è l’Odigitria, colei che indica la via e gioisce per la vita risorta, guidando la comunità verso la pienezza della fede.

La giornata sarà scandita da diverse celebrazioni eucaristiche che vedranno la partecipazione di diverse comunità parrocchiali:

Ore 11:00: Celebrazione presieduta dal Parroco.

Ore 16:30: Messa presieduta da Don Rocco Zuppardo, animata dalle parrocchie S. Teodoro e S. Teresa d’Avila.

Ore 17:30: Celebrazione presieduta da Don Giuseppe Stella, animata dalla Chiesa Madre di San Pietro.

Ore 19:00: Il momento solenne della Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto.

Dalle 18:15 l’atmosfera si farà festosa con la passeggiata musicale del Corpo Bandistico “Città di Modica – Belluardo Risadelli”, che dal Belvedere accompagnerà i fedeli fino al sagrato della chiesetta.

La serata entrerà nel vivo alle ore 20:00 con l’inaugurazione di due appuntamenti gastronomici irrinunciabili curati dal Comitato Portatori Sant’Anna:

La Sagra dei “Cavatieddi ‘co sucu”: il piatto simbolo della convivialità locale.

La Sagra del Cannolo: per chiudere in dolcezza i festeggiamenti pasquali.

La serata sarà allietata da animazione e musica a cura di Animation Smile.

Non mancherà il cuore pulsante della carità: per l’intera giornata sarà allestito un mercatino di piantine donate dalla Ditta Florigarden di Di Giacomo e curato dai Catechisti della parrocchia. Il ricavato sarà interamente devoluto alle opere di carità della Parrocchia Sant’Anna, a conferma di come la festa sia, prima di tutto, un momento di attenzione verso il prossimo.

Un evento che si conferma pilastro dell’identità di Modica Alta, capace di unire generazioni diverse sotto il segno della devozione e del piacere di stare insieme.

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