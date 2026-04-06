Pasqua iblea da record, l’On. Abbate: «Successo straordinario. Le nostre tradizioni sono un asset strategico per il futuro»

06 Aprile 2026 – All’indomani della conclusione dei riti della Settimana Santa, l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione Affari Istituzionali all’ARS, traccia un bilancio estremamente positivo delle celebrazioni che hanno interessato il comprensorio ibleo, da Modica a Scicli, passando per Ispica, Comiso e Pozzallo.

Il successo di quest’anno non è stato casuale. L’On. Abbate ha sostenuto con forza il palinsesto degli eventi, impegnandosi in prima persona nel reperimento dei finanziamenti regionali necessari. Risorse che hanno permesso di garantire il decoro e la magnificenza che da sempre contraddistinguono le tradizioni pasquali della provincia di Ragusa.

“Finanziare questi eventi non significa solo onorare le nostre radici, ma investire in un asset strategico,” ha dichiarato il deputato regionale. “La Pasqua nei monti iblei si conferma un prodotto turistico di eccellenza che genera una ricaduta economica vitale per tutto l’indotto.”

Nel commentare lo svolgimento delle manifestazioni, Abbate ha rivolto un plauso a chi ha lavorato “dietro le quinte” per gestire la sicurezza di migliaia di fedeli e turisti: le Forze dell’Ordine, i Parroci e i Comitati, le Associazioni dei Portatori.

I dati sull’affluenza confermano il trend di crescita: centri storici letteralmente invasi da visitatori italiani e stranieri. Per Abbate, vedere le città del sud-est siciliano brillare sotto i riflettori internazionali è la prova che la valorizzazione delle identità locali è la chiave per lo sviluppo economico.

L’impegno politico a Palermo, assicura il parlamentare, proseguirà su questa linea: dare voce e risorse a una terra capace di farsi ammirare dal mondo per bellezza, cultura e capacità di accoglienza.

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