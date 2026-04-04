Quello che sto per raccontare è l’ennesimo paradosso della sanità pubblica siciliana, ma penso sia cosa buona e giusta portare a conoscenza dell’ opinione pubblica, delle soluzioni che ci permettono di effettuare gli esami diagnostici necessari in tempi celeri e in strutture adeguate .
Da diversi anni mia figlia lamenta un dolore al ginocchio che, addirittura, nell’ ultimo periodo le ha reso difficile camminare normalmente. Un anno e mezzo fa le hanno prescritto una risonanza, e visti i tempi lunghi di attesa con la prenotazione al Cup, abbiamo fatto in una struttura privata non convenzionata. La risonanza non ha evidenziato particolari problemi, ma se per un po’, con integratori vari, mia figlia si è lamentata meno per il dolore, pochi mesi fa il problema si è ripresentato come prima e anche peggio di prima. Il medico di famiglia le ha consigliato una visita fisiatrica, e il fisiatra le ha prescritto una nuova risonanza, abbiamo provato a prenotare al Cup, prima data disponibile a settembre 2026, ma il malessere che manifesta mia figlia non consente di aspettare fino ad allora, ci viene consigliato di optare per una prestazione intramoenia (la stessa prestazione all’interno dell’ospedale con gli stessi medici ma a pagamento). Prenotiamo il 1 aprile per il 3 aprile ore 6:15 del mattino. Inizialmente, per la verità, mi era sembrato un pesce d’aprile, ma no, semplicemente il medico inizia presto a lavorare, costo della prestazione 152€ , di cui una parte minore va al medico e la restante all’Asp azienda sanitaria pubblica. Dunque un plauso alla buona volontà del medico, ma una domanda sorge spontanea: perché queste prescrizioni non possono essere svolte dal servizio sanitario pubblico, anche a questi insoliti orari, pagando lo straordinario al medico?
lettera firmata
13 commenti su “Le contraddizioni della sanità. Riceviamo”
Cara Signora siamo in italia. Buona Pasqua
Risposta : perché la politica ha deciso di eliminare gradualmente la sanità pubblica in favore di quella a pagamento … per chi se la può permettere! Quando il popolo arriverà con le pezze al culo, forse, e ripeto forse, prenderà i bastoni e bussera’ nei portoni del potere! Ripeto il “forse”
Noi siamo ricchi e ce ne sbattiamo del caro bollette o se bisogna pagare per curarci. Se le “suca” chi non può permettersi di pagare.
Chiarimento alla risposta due: la politica scelta dai cittadini è una politica di destra già da un ventennio, ricordate Berlusconi? Ricordate Cuffaro e lo scandalo della sanità siciliana? Ebbene la politica di destra è portatrice della difesa e dell’indirizzo privatistico in ogni campo, compresa naturalmente la Sanità. Mentre si và verso la distruzione dell’attività pubblica e statale
Il processo è lento ed inesorabile. Ultimamente gli italiani hanno scelto la destra di Meloni che oltre ad essere di destra è anche incapace.
Il popolo non busserà mai nel portone del potere perché il potere è stato voluto da questo popolo ignorante che per farlo avrebbe dovuto fare autocritica.
Auguri!
@Marco, le racconteranno che “sunu tutti i stissi” e capirà che sono loro che hanno voluto questa politica, ma sappiamo bene che lo hanno fatto perchè sono come delle capre sgarbiane. Auguri a lei
Dal 2012 al 2019, fra tecnici appoggiati dal centrosx e centrosx, 36 miliardi non perventui alla sanità e 27.000 posti letto.
Macco
Le faccio presente che in Italia hanno chiuso i primi Pronto Soccorso con tagli alla Sanità nel 1997.
Nel 1997 governava il suo compagno di Partito “PRODI”.
Poi successivamente con Monti.
Essere (………) per voi è un pregio.
“Auguri di Buona Pasqua a tutta la redazione di RTM”.
Ci sono Tanti ignoranti anche a Pasqua. Nel primo governo Berlusconi, Inizio: il 10 maggio 1994 Fine: 17 gennaio 1995, furono avviate le pratiche del federalismo e del federalismo fiscale, da li si iniziò a tagliare la Sanità e tanto altro, da lì finirono le risorse per il SUD e chi raglia purtroppo non lo sà. Ma lo sappiamo noi bene anche se siamo … del villaggio.
Lecca…lo come sempre, ma la storia è storia…
Auguri a tutti, anche alle capre sgarbiane filo destrine e fasciste, anche agli … del villaggio.
Non dimentichiamo le assicurazioni sulla sanità , se quella pubblica va in crisi a favore della privata fanno megaprofitti e non vengono tassate dalla pseudodestra .
Se gli italiani si convincessero ad andare tutti a votare , non ci sarebbe soltanto più democrazia ma la classe dei volponi scomparirebbe per sempre , la giustizia non sarebbe inasprita per i ladri minori e i cittadini più poveri , immunizzando i ladri grandi e potenti e la sanità sarebbe anche per chi non può permettersi il privato ,insomma ci sarebbe più stato e meno privato.
Non può essere … la Signora ha aumentato le pensioni 3 euro ha abbassato le accise tolte da Draghi e rimesse da idda. Ha eliminato con legge più di un anno fà le liste di attesa. Ha portato un grande benessere infatti chiudono attività a ripetizione. Perché non c’è necessità di lavorare i soldi c’è li dà lei. Ha fatto legge per vietare coltelli a minori. Ma mi sbaglio ho da sempre vendita di coltelli sigarette alcolici ecc. In Italia è vietata ai minori. Risultati sotto zero. Ha sbrairato per bambini che vivevano senza scuola senza casa senza acqua senza bagno portati in strutture pubbliche. Ma la legge per fare questo è Sua ed è stata semplicemente attuata. Ecc. Ecc. Ha costruito il ponte?!!! non quello famigerato di Matteo . Ma quello con un tale … biodo rosso grigio castano a secondo dei giorni e della tintura che trova in bagno … degli U.S.A. e con questo grande ponte diretto sono solo arrivati dazi guerre insulti impoverimento guai continui e … lasciamo stare. Nei vari governi ultimi decenni ci sono stati per anni partiti di centro destra e di destra sovranista molto vicini al Russo e non solo partiti di centrosinistra. Gli italiani sono stati rimboboniti da certe TV private dagli anni 90 in poi importate che vedevano e ancora vedoni le signorine poche vestite e telenovellle grandi fratelli e isole. La RAI mangiata asservita …come musei fondazioni sport ecc. Ma Siamo fiducioso i Giovani che stanchi di emigrare anche da Modica al nord per studio e per lavoro e di emigrare all’estero si sono stufati e sveglieranno i dormienti. A corollario produzione industriale ai minimi storici libera stampa in graduatoria mondiale in zona retrocessione chi lavora anche con medio salario non riesce a mettere da parte un euro e spesso non riesce a onorare i pagamenti. Creazione di carrozzoni come quello della gestione di beni comuni vedi acqua che per avere chiarimenti o correzione di importi devi andare alle 5.00 del mattino … e già trovi qualche anziano signore che aspetta. Va tutto bene … ah in molte classifiche europee attestati saldamente all’ultimo posto. Mai successo prima. Per dirla alla Mastroianni parafrasando ” stiamo tutti bene ” siamo ” Il Paese dei balocchi “
La rovina, con tagli posti letto, e chiusure dei Pronto Soccorso, in questo paese è nata proprio da Prodi. E parlano di ignoranti a Pasqua. Loro molto prima di Pasqua.
O sceccu e o voi, la sanità è regionale e non c’entra lo stato centrale, questo è stato il federalismo, in Sicilia è al disastro ma non è così nel resto dell’Italia.
Sicuramente non ci sono persone bisognose di cure che vengono in Sicilia, il contrario si…
sei colto ma non sai neppure cosa scrivi, ti auguro di non aver bisogno di cure in Sicilia, perché poi dovrai andare a nord… e restarci male.