Le contraddizioni della sanità. Riceviamo

Quello che sto per raccontare è l’ennesimo paradosso della sanità pubblica siciliana, ma penso sia cosa buona e giusta portare a conoscenza dell’ opinione pubblica, delle soluzioni che ci permettono di effettuare gli esami diagnostici necessari in tempi celeri e in strutture adeguate .

Da diversi anni mia figlia lamenta un dolore al ginocchio che, addirittura, nell’ ultimo periodo le ha reso difficile camminare normalmente. Un anno e mezzo fa le hanno prescritto una risonanza, e visti i tempi lunghi di attesa con la prenotazione al Cup, abbiamo fatto in una struttura privata non convenzionata. La risonanza non ha evidenziato particolari problemi, ma se per un po’, con integratori vari, mia figlia si è lamentata meno per il dolore, pochi mesi fa il problema si è ripresentato come prima e anche peggio di prima. Il medico di famiglia le ha consigliato una visita fisiatrica, e il fisiatra le ha prescritto una nuova risonanza, abbiamo provato a prenotare al Cup, prima data disponibile a settembre 2026, ma il malessere che manifesta mia figlia non consente di aspettare fino ad allora, ci viene consigliato di optare per una prestazione intramoenia (la stessa prestazione all’interno dell’ospedale con gli stessi medici ma a pagamento). Prenotiamo il 1 aprile per il 3 aprile ore 6:15 del mattino. Inizialmente, per la verità, mi era sembrato un pesce d’aprile, ma no, semplicemente il medico inizia presto a lavorare, costo della prestazione 152€ , di cui una parte minore va al medico e la restante all’Asp azienda sanitaria pubblica. Dunque un plauso alla buona volontà del medico, ma una domanda sorge spontanea: perché queste prescrizioni non possono essere svolte dal servizio sanitario pubblico, anche a questi insoliti orari, pagando lo straordinario al medico?

lettera firmata

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