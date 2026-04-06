Torre Cabrera a Pozzallo al buio: il “fallimento artistico” dell’amministrazione Ammatuna

POZZALLO, 06 Aprile 2026 – Era il 7 aprile 2022 quando il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, con un post colmo di orgoglio, annunciava alla cittadinanza un traguardo che sembrava storico: Pozzallo era ai primi posti in graduatoria per un finanziamento regionale di ben 89.096,40 euro.

Quei fondi erano destinati all’illuminazione artistica esterna della Torre Cabrera, un progetto che prometteva tecnologie innovative, efficienza energetica e una nuova luce per il cuore monumentale della città. Oggi, a distanza di quattro anni, quella luce non solo non si è accesa, ma è stata definitivamente spenta dall’inerzia amministrativa.

La revoca: un verdetto senza appello

Con una nota ufficiale datata 1° aprile 2026, il Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana ha messo la parola “fine” al progetto. L’oggetto del documento è una sentenza politica e amministrativa: “Comunicazione di decadenza dal finanziamento e revoca delle risorse”.

“Il motivo dietro questo disastro è quello che molti definiscono un “errore da dilettanti – denuncia Forza Italia – “: l’inosservanza del termine perentorio per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), fissato inderogabilmente al 31 dicembre 2025. In parole povere, l’amministrazione non è riuscita ad appaltare o formalizzare i lavori nei tempi previsti dalla legge, lasciando scadere i termini mentre la città aspettava i fatti”.

Salva