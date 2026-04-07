  • 7 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Aprile 2026 -
Cronaca | giarratana | Monterosso Almo | News in primo piano

Iblei sotto assedio: fiamme a Giarratana e Monterosso, è già emergenza

Due incendi in 48 ore accendono i riflettori sulla vulnerabilità del territorio. Se l’aprile scotta, l’estate rischia di incenerire il polmone verde del ragusano
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GIARRATANA, 07 Aprile 2026 – Non è ancora estate, ma il fumo nero che lacera l’azzurro del cielo ibleo racconta una storia già vista, eppure drammaticamente precoce. Questa mattina, le fiamme sono tornate a colpire duramente: un incendio è divampato in contrada Monterotondo, a Giarratana. Spinto da raffiche di vento insidiose, il fronte del fuoco si è diretto rapidamente verso l’area boschiva, costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento massiccio e tempestivo per scongiurare il disastro ambientale.

L’episodio di oggi non è un caso isolato. Solo ventiquattro ore prima, un altro rogo aveva devastato la zona di Monte Casasia, nel territorio di Monterosso Almo. Due incendi in due giorni nel pieno della primavera: un dato che dovrebbe far tremare i polsi a chi si occupa di gestione del territorio.

La dinamica appare tristemente nota: sterpaglie secche non rimosse; mancata manutenzione dei fondi agricoli e dei bordi stradali; vento costante che trasforma ogni piccola scintilla in un muro di fuoco.

Il territorio ibleo appare oggi nudo e impreparato di fronte all’avanzare delle temperature. La vegetazione, già provata da una stagione povera di piogge, si sta asciugando con una velocità preoccupante. Se il sistema di prevenzione mostra già queste falle ad aprile, cosa accadrà a luglio e agosto, quando il termometro supererà costantemente i 40°C?

“Ogni incendio di aprile è un monito per l’estate. Non possiamo limitarci a lodare l’eroismo dei soccorritori; dobbiamo pretendere la manutenzione ordinaria.”

La denuncia che sale dai residenti e dagli osservatori ambientali è chiara: la gestione non può essere solo emergenziale. Gli operatori sul posto continuano a monitorare i focolai, ma la lotta contro il fuoco non si vince solo con le autobotti, si vince nei mesi precedenti con i decespugliatori, le linee tagliafuoco e una vigilanza attiva.

La domanda che resta sospesa tra la cenere di Monterotondo e Monte Casasia è sempre la stessa: quanto ancora dovrà bruciare il nostro patrimonio boschivo prima che la prevenzione diventi la priorità assoluta dell’agenda politica?

L’estate 2026 è alle porte e, per ora, il bilancio è già in rosso.

© Riproduzione riservata
596373

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube