Centro storico di Modica: confronto con CNA e Confcommercio in vista del Consiglio comunale aperto

Modica,07 aprile 2026 – Un momento di confronto e ascolto dedicato al futuro del centro storico si è svolto nei giorni scorsi con i rappresentanti di CNA e Confcommercio, intervenuti in rappresentanza dei commercianti del territorio, in vista del prossimo Consiglio comunale aperto. L’incontro – ha sottolineato il Presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo – ha rappresentato un’importante occasione di dialogo costruttivo tra istituzioni e associazioni di categoria, finalizzato a raccogliere esigenze, osservazioni e proposte utili al rilancio del commercio di prossimità. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alle criticità che interessano il centro storico e alle possibili strategie di sviluppo e valorizzazione dell’area. I rappresentanti delle associazioni hanno evidenziato le difficoltà del settore, ma anche le opportunità di crescita legate a interventi mirati e condivisi, sottolineando la necessità di un’azione sinergica tra amministrazione e operatori economici. Il Consiglio comunale in seduta aperta è stato ufficialmente convocato per mercoledì 15 aprile alle ore 18:00, momento in cui il dibattito sarà esteso alla partecipazione pubblica. “Mi sono fatta portavoce dell’esito della conferenza dei capigruppo, convocata con urgenza nei giorni scorsi a seguito della formalizzazione della richiesta di un Consiglio comunale aperto sul tema del centro storico – ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale –. Ho cercato di accogliere e sintetizzare le diverse istanze emerse, venendo incontro alle esigenze condivise da più parti. La convocazione della seduta aperta per il 15 aprile rappresenta un passo importante per garantire un confronto trasparente e partecipato su una questione centrale per la nostra città.” L’appuntamento del Consiglio comunale aperto si configura dunque come un momento chiave per definire linee di intervento condivise e rilanciare il ruolo del centro storico nel tessuto economico e sociale di Modica.

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