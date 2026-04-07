Modica. XVI appuntamento al Caffè Quasimodo con Franca Cavallo

Modica, 07 aprile 2026 – Si terrà sabato 11 aprile, alle ore 17.30 al Palazzo della Cultura, il XVI appuntamento letterario del Caffè Quasimodo di Modica. Sarà dedicato alla poetessa Franca Cavallo, e vedrà la presentazione del suo libro di narrativa “Ai piedi dell’orologio. Racconti di vita vissuta”, Operaincerta editore, 2025.

A parlare del volume sarà il giornalista-scrittore Giuseppe Nativo; leggeranno brani dell’opera, l’attrice Miriam Pisana della Compagnia Teatrale “Giorgio Sparacino”, e l’attore Piero Pisana. La serata sarà animata dagli intermezzi musicali della cantante Elma.

“Con questa sua opera, Franca Cavallo, intreccia sapientemente, dichiara il Presidente del Quasimodo, Domenico Pisana, memoria personale e collettiva, offrendo uno spaccato vivido della sua vita quotidiana attraverso i decenni. Il libro si configura come una raccolta di narrazioni brevi, condensate in un titolo, ‘Ai piedi dell’orologio’, che funge da metafora centrale: l’orologio non è solo un oggetto fisico che scandisce le ore del borgo, ma rappresenta lo scorrere inesorabile del tempo che trasforma i luoghi e le persone. Il valore della memoria e degli affetti, le radici e il territorio , il ruolo della famiglia costituiscono le coordinate tematiche di una narrazione che si dipana con uno stile caratterizzato da immediatezza, da tenue lirismo e da un’empatia che invita il lettore a fermarsi, proprio come si farebbe sotto un grande orologio di piazza, per osservare la vita che scorre e riscoprire il valore delle piccole storie che, messe insieme, formano la grande storia”.

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