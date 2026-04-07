Comiso. Consegnati i lavori di rifacimento e ammodernamento di via degli Aragonesi

Comiso, 07 aprile 2026 – Sono stati consegnati i lavori di rifacimento e ammodernamento della via degli Aragonesi. I lavori dovranno essere completati entro il 2026. Lo comunicano il sindaco, Maria Rita Schembari e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba.

“Con un finanziamento regionale di un milione e 250 mila euro per il quale si ringrazia l’On. Giorgio Assenza sempre attento al nostro territorio,partono i lavori di via degli Aragonesi che dovranno essere conclusi entro sei mesi, quindi entro il 2026, e il cui cantiere è stato consegnato il 7 aprile 2026. Si tratta di un progetto che era stato redatto e presentato per essere ammesso a finanziamento qualche anno fa. È uno tra i tanti che abbiamo presentato e che sono stati finanziati. La via degli Aragonesi è un’opera importante per diversi motivi, tra i quali innanzitutto il congiungimento del centro abitato con una parte periferica del territorio che denota elementi di rilievo. In tutto il percorso infatti, si trovano sia la Pagoda della Pace, sia il palazzo Trigona di Canicarao, testimonianza architettonica del ‘700 progettato dall’architetto Rosario Gagliardi e realizzato su di un nucleo originario risalente addirittura al ‘400. L’obiettivo è sopratutto quello di valorizzare da un punto di vista turistico/attrattivo, una delle zone più significative anche sotto l’aspetto ambientalistico poichè si congiunge con la zona demaniale di rimboschimento. Inoltre – spiegano i due amministratori – la via rientra a pieno nel percorso dell’antica trasversale Sicula che, in totale, è lungo circa 600 chilometri. Con questi lavori, saranno effettuati interventi di rifacimento del manto stradale, verranno create delle banchine laterali con cordoli in cls, e la realizzazione di un camminamento in basole in pietra di Comiso, nel tratto antistante la torre di Canicarao. Naturalmente il tutto, corredato di appositi arredi stradali in legno quali bacheche, tettoie, panchine, fontanelle e rastrelliere per biciclette”.

“Continuiamo questo percorso di miglioramento della nostra città – puntualizza Roberto Cassibba- , soprattutto tramite la capacità di programmare, organizzare e intercettare finanziamenti grazie ai quali, cambieremo l’immagine di Comiso che lasceremo alle future generazioni, poiché abbiamo preventivamente avuto una visione globale di ciò che serviva e di ciò che la città attendeva da anni”. Comiso 7 aprile 2026

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