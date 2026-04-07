  • 7 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Aprile 2026 -
Attualità | Modica

Note di primavera a Modica: la Società Operaia ospita un viaggio musicale tra l’opera e il presente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 07 Aprile 2026 – Il cuore storico di Modica si appresta a risuonare di grandi armonie in occasione del “Concerto di Primavera”, un evento culturale di alto profilo che si terrà giovedì 9 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la sede della Società Operaia in Corso Umberto I. L’incontro, dal titolo emblematico “Dall’Opera alla Musica Contemporanea”, si preannuncia come un ponte ideale tra il glorioso passato del melodramma italiano e le nuove espressioni della composizione odierna.
Sotto i riflettori ci saranno il soprano Maria Bruno e il pianista Petr Yanchuk, una coppia artistica di grande sensibilità chiamata a interpretare un programma raffinato e variegato. La scaletta renderà omaggio a giganti come Giacomo Puccini e il celebre compositore modicano Pietro Floridia, ma riserverà ampio spazio alla creatività femminile contemporanea, proponendo musiche di Silvia Bianchera, Lucia Bianucci, Andreina Costantini, Annie Fontana, Ada Gentile e Delilah Gutman.
Oltre al valore concertistico, la serata vivrà un momento di profonda rilevanza storica per la città: Maria Bruno consegnerà infatti a Giorgio Solarino, Presidente della Società Operaia, i due volumi di “Early Italian Songs and Air”. Si tratta di un’opera preziosa armonizzata proprio dal Maestro Pietro Floridia, che andrà ad arricchire permanentemente la collezione della Società. L’evento, che ha trovato il sostegno delle massime autorità locali tra cui la Presidente della Provincia Maria Rita Schembari e il Sindaco Maria Monisteri, si conferma come un appuntamento fondamentale per celebrare l’identità culturale del territorio nel segno della grande musica.

© Riproduzione riservata
596390

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube