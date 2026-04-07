Note di primavera a Modica: la Società Operaia ospita un viaggio musicale tra l’opera e il presente

MODICA, 07 Aprile 2026 – Il cuore storico di Modica si appresta a risuonare di grandi armonie in occasione del “Concerto di Primavera”, un evento culturale di alto profilo che si terrà giovedì 9 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la sede della Società Operaia in Corso Umberto I. L’incontro, dal titolo emblematico “Dall’Opera alla Musica Contemporanea”, si preannuncia come un ponte ideale tra il glorioso passato del melodramma italiano e le nuove espressioni della composizione odierna.

Sotto i riflettori ci saranno il soprano Maria Bruno e il pianista Petr Yanchuk, una coppia artistica di grande sensibilità chiamata a interpretare un programma raffinato e variegato. La scaletta renderà omaggio a giganti come Giacomo Puccini e il celebre compositore modicano Pietro Floridia, ma riserverà ampio spazio alla creatività femminile contemporanea, proponendo musiche di Silvia Bianchera, Lucia Bianucci, Andreina Costantini, Annie Fontana, Ada Gentile e Delilah Gutman.

Oltre al valore concertistico, la serata vivrà un momento di profonda rilevanza storica per la città: Maria Bruno consegnerà infatti a Giorgio Solarino, Presidente della Società Operaia, i due volumi di “Early Italian Songs and Air”. Si tratta di un’opera preziosa armonizzata proprio dal Maestro Pietro Floridia, che andrà ad arricchire permanentemente la collezione della Società. L’evento, che ha trovato il sostegno delle massime autorità locali tra cui la Presidente della Provincia Maria Rita Schembari e il Sindaco Maria Monisteri, si conferma come un appuntamento fondamentale per celebrare l’identità culturale del territorio nel segno della grande musica.

Salva