Serie A: top e flop alla ripresa del campionato

La ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali ha riportato subito in primo piano le tensioni della stagione, con una giornata che ha inciso in modo evidente sugli equilibri sia nella corsa alle coppe europee sia nella lotta per non retrocedere. Il turno ha restituito indicazioni chiare: alcune squadre hanno confermato il proprio momento positivo, mentre altre hanno evidenziato difficoltà che, a questo punto della stagione, rischiano di diventare decisive.

Ad esempio, tra le più in crisi, troviamo la Roma che vive un momento di forte difficoltà sul piano dei risultati e per Gasperini la sfida contro il Pisa rappresenta già un passaggio chiave per invertire la rotta e restare in corsa per un posto in zona Europa. Come dimostrano le quote medie su Betscanner con la vittoria della Roma a 1,37, i giallorossi non dovrebbero avere particolari problemi contro una squadra ormai certa della retrocessione.

Flop: frenate pesanti tra Europa e salvezza

Il turno appena disputato è stato ricco di emozioni come solo il calcio sa fare, dalla Serie A fino alla Serie D, e ha messo in evidenza le difficoltà di diverse squadre, a partire da alcune protagoniste attese nella corsa europea. Il Milan continua a mostrare limiti in termini di continuità: la sconfitta con il Napoli pesa non solo per il risultato, ma per il momento in cui arriva, con l’Inter che approfitta e scappa sul+9 e i partenopei che lo scavalcano al secondo posto portandosi a -7 dai nerazzurri. Questo risultato rischia di aver compromesso ogni speranza per il titolo, anche se la qualificazione in Champions dovrebbe essere comunque alla portata.

Situazione analoga per la Roma, che fatica a trovare stabilità sia sotto il profilo tattico sia mentale. Le difficoltà non sono episodiche ma sembrano inserirsi in un trend più ampio, che obbliga a una reazione immediata per non compromettere definitivamente gli obiettivi stagionali.

Delude anche il Como, che incappa in una battuta d’arresto pesante contro l’Udinese proprio nel momento in cui avrebbe potuto consolidare la quarta posizione. Il pareggio è un duro colpo per gli uomini di Fabregas che volevano guadagnare punti sulla Roma e mantenere il vantaggio sulla Juve

Nella parte bassa della classifica, il quadro si complica ulteriormente. Il Cagliari, la Cremonese e il Lecce escono tutte sconfitte, restando pienamente coinvolte in una lotta salvezza che si conferma tra le più incerte degli ultimi anni. In queste condizioni, la continuità di risultati diventa determinante, ma al momento sembra mancare.

Non offrono segnali incoraggianti nemmeno la Lazio e il Genoa, protagoniste di prestazioni poco incisive che rallentano il cammino e lasciano aperti interrogativi sul finale di stagione.

Discorso ormai quasi chiuso, invece, per il Verona e il Pisa. Le nuove sconfitte confermano una stagione compromessa, con la retrocessione che appare sempre più probabile. Il distacco accumulato e le difficoltà strutturali rendono complicato immaginare una rimonta nelle ultime giornate.

Top: segnali forti nella corsa Champions e titolo

Se alcune squadre rallentano, altre accelerano in modo deciso. La Juventus conquista una vittoria pesante che la porta ad un solo punto dalla zona Champions. Il successo arriva in un momento chiave e conferma una maggiore solidità rispetto alle settimane precedenti, soprattutto nella gestione delle partite più delicate.

Risponde presente anche il Napoli che, nello scontro diretto con il Milan, ottiene tre punti fondamentali e resta in qualche modo in scia dell’Inter. La squadra mostra segnali di crescita, grazie al rientro di alcuni titolari imprescindibili.

Il segnale più forte, però, arriva dall’Inter. La vittoria netta (per 5-2) contro la Roma rappresenta molto più di un semplice successo: è una dimostrazione di forza che consente di allungare ulteriormente sulle inseguitrici e consolidare la leadership. Si tratta di una vittoria importante per la squadra milanese che aveva messo a segno solo due punti nelle ultime tre giornate.

Prosegue il momento positivo del Bologna, che continua a raccogliere risultati utili confermandosi tra le realtà più solide della stagione. Bene anche l’Atalanta, che resta stabilmente nelle posizioni di vertice grazie a prestazioni convincenti e a una struttura di gioco ormai consolidata.

Successi importanti anche per il Torino e il Sassuolo, entrambe capaci di ottenere punti preziosi per consolidare la propria posizione e allontanarsi da eventuali rischi.

Infine, segnali incoraggianti per la Fiorentina, che grazie alla vittoria di misura contro il Verona riesce a guadagnare terreno e a prendere distanza dalle zone più pericolose della classifica. Un risultato che potrebbe rappresentare una svolta in vista delle ultime giornate.

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