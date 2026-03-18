Modica Calcio, “L’emozione si ripete: 45 anni dopo è di nuovo festa grande”

MODICA, 18 Marzo 2026 – Ci sono date che restano impresse nel DNA di una città e domenica 15 marzo 2026 è diventata ufficialmente una di queste. Per i tifosi dell’A.S.D. Modica Calcio 1932, il fischio finale ha scatenato un’emozione che mancava da quasi mezzo secolo: un salto nel tempo lungo 45 anni, che ha riportato alla mente i fasti del 1981.

“Era l’anno della storica promozione in Serie C2 (vincendo il campionato di Serie D), un’impresa che segnò un’epoca per il calcio della Contea -dicono i calciatori che facevano parte del Modica, la formazione di Gigi Bodi che approdò in C 2 nella stagione 1980-1981 -. Oggi, come allora, la città si è tinta di rosso e di blu per festeggiare i “Grandi Ragazzi” che hanno lottato sul campo, onorando una maglia che porta con sé quasi un secolo di storia.

L’entusiasmo che si è respirato sugli spalti e per le vie del centro ha ricalcato quel clima magico di metà anni ’80: una passione viscerale che non si è mai spenta e che oggi trova nuova linfa in questo importante traguardo.

Il successo della squadra non è solo frutto del talento in campo, ma di un progetto serio che ha saputo coinvolgere la tifoseria e l’intera comunità modicana. Congratulazioni a tutta la dirigenza, allo staff tecnico e, soprattutto, ai calciatori che hanno saputo gestire la pressione di una piazza esigente e passionale.

“Grandi ragazzi, congratulazioni all’A.S.D. Modica Calcio 1932. Oggi come allora, il cuore batte forte!” – Questo il coro unanime che arriva da tutta la squadra della stagione 80-81″.

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