Monterosso Almo e i giovani della Consulta Giovanile. Finanziato il progetto “Monterosso Reborn”

Monterosso Almo, 18 marzo 2026 – La Consulta Giovanile del Borgo Monterosso ha ottenuto dall’Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ( D.R.S. n. 834 del 17/03/2926) un contributo di 5.000 euro per il progetto “Monterosso Reborn – Musica, Tradizione e Cittadinanza Attiva”. Un risultato importante che dimostra come la partecipazione e l’impegno dei giovani possano trasformarsi in opportunità concrete per il paese. Il progetto, che mette al centro la cultura e la voglia di costruire insieme qualcosa di bello e duraturo per il borgo è visto come un inizio di un percorso che coinvolgerà tutta la comunità locale. “Non è un grande finanziamento, ma è un segnale chiaro: quando si lavora seriamente, i risultati arrivano”, hanno commentato i responsabili dell’ente promotore.

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