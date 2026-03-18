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Modica | Sport

Campionati regionali Fight1: a Catania due titoli per il Calabrese Fighting Team Modica

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Catania, 18 marzo 2026 – Ancora successi per il Calabrese Fighting Team Modica.
La scorsa domenica, infatti, al “PalaBattiati” di Catania, due atleti di Valeria Calabrese si sono laureati campioni regionali e questa volta nel contatto pieno.
Per il sodalizio modicano, a salire sul gradino più alto del podio nella categoria 63.5 kg è stato Francesco Girasa, che dopo essersi distinto nel contatto leggero, in finale ha battuto ai punti Stracuzzi confermando così le sue doti tecniche anche nel contatto pieno conquistando per la prima volta il titolo siciliano.
Titolo regionale conquistato dal Calabrese Fighting Modica anche nei 67kg con Ahmed Mohamed che in finale ha avuto la meglio su Bonanno.
Soddisfatta di quanto fatto sul quadrato dai suoi atleti Valeria Calabrese.
“Sono contenta – spiega la pluricampionessa modicana – perchè sia Francesco, sia Ahamed hanno fornito due ottime prestazioni e con merito hanno portato a casa il titolo regionale. I loro avversari erano entrambi di spessore – continua – ma loro sono stati bravi a portare il match dalla loro parte. Sono contenta che questi due titoli siano arrivati nel contatto pieno perché – conclude Valeria Calabrese – mancavano da un po’ di tempo e sono felice anche che siano stati proprio Francesco e Ahmed ad aggiudicarseli perchè ci tenevano e lo hanno voluto fortemente”.

© Riproduzione riservata
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