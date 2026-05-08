I Lions siciliani a congresso a Modica: impegno solidale per il territorio

MODICA, 08 Maggio 2026 – Il XXX Congresso del Distretto Lions 108Yb Sicilia si svolge a Modica tra oggi e sabato 9 maggio 2026. L’evento, presieduto dal Governatore Diego Taviano, riunisce i delegati di 123 club dell’Isola per definire le linee progettuali future ed eleggere la nuova governance per l’anno sociale 2026/2027.

Il congresso, ispirato al tema “Sicilia: Terra di Dialogo, Fraternità e Solidarietà”, prevede numerose iniziative concrete a favore della comunità: salute e prevenzione, sabato 9 maggio, lungo Corso Umberto, saranno effettuati screening gratuiti in collaborazione con l’ASP di Ragusa e l’Unione Italiana Ciechi; scuola cani guida, stasera si terrà un concerto solidale al Teatro Garibaldi con Mario Stefano Pietrodarchi. Il ricavato sarà devoluto alla formazione di cani guida, uno dei quali verrà consegnato ufficialmente durante l’evento.

Presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso verranno esposte le opere del Laboratorio di Arti Musive “PDG Cesare Fulci”, progetto dedicato all’autismo. Saranno inoltre presentate le attività del laboratorio “Grani & Mani – Gustamì”.

Saranno donati pasti a famiglie fragili in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva una raccolta di occhiali usati.

La scelta della data del 9 maggio richiama i valori di legalità, pace e convivenza democratica. Tra i momenti istituzionali di rilievo si segnalano la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo della Fondazione Distrettuale di Partecipazione e la premiazione delle Eccellenze Siciliane.

I lavori si chiuderanno con l’assemblea plenaria e le votazioni per i futuri vertici del Distretto, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali a Milano e Hong Kong.

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