  • 18 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Marzo 2026 -
Cronaca

Incidente in Via San Giuliano a Modica. Scontro tra auto e moto

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 18 marzo 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio all’incrocio tra via San Giuliano e via Cozzo Rotondo. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura e un motociclo sono entrati in collisione nei pressi dell’isola spartitraffico che regola la viabilità della zona. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, l’impatto ha sbalzato il giovane alla guida del motorino dalla sella, facendolo finire violentemente sull’asfalto. Nelle immagini si nota il mezzo a due ruote riverso a terra a pochi metri dai veicoli coinvolti, mentre un gruppo di passanti si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Nonostante la dinamica dell’impatto avesse inizialmente fatto temere il peggio per il centauro, le notizie che giungono dal luogo dell’incidente sono rassicuranti: Il conducente del motociclo è finito a terra, ma non avrebbe riportato lesioni gravi. Sorprendentemente, non si sono riscontrati danni ingenti ai mezzi coinvolti, limitando l’evento a un grande spavento per i protagonisti. Sul posto si è reso necessario il monitoraggio del traffico, che ha subito leggeri rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi di rito.

© Riproduzione riservata
594629

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube