Incidente in Via San Giuliano a Modica. Scontro tra auto e moto

Modica, 18 marzo 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio all’incrocio tra via San Giuliano e via Cozzo Rotondo. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura e un motociclo sono entrati in collisione nei pressi dell’isola spartitraffico che regola la viabilità della zona. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, l’impatto ha sbalzato il giovane alla guida del motorino dalla sella, facendolo finire violentemente sull’asfalto. Nelle immagini si nota il mezzo a due ruote riverso a terra a pochi metri dai veicoli coinvolti, mentre un gruppo di passanti si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Nonostante la dinamica dell’impatto avesse inizialmente fatto temere il peggio per il centauro, le notizie che giungono dal luogo dell’incidente sono rassicuranti: Il conducente del motociclo è finito a terra, ma non avrebbe riportato lesioni gravi. Sorprendentemente, non si sono riscontrati danni ingenti ai mezzi coinvolti, limitando l’evento a un grande spavento per i protagonisti. Sul posto si è reso necessario il monitoraggio del traffico, che ha subito leggeri rallentamenti per permettere la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi di rito.

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