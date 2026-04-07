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Ragusa | Sport

Vivicittà a Ragusa, già oltre 300 al via

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Ragusa, 07 aprile 2026 – Torna domenica il Vivicittà, in decine di città italiane dal Nord al Sud e fra queste non poteva certo mancare Ragusa, che è uno dei centri storici per la manifestazione nazionale dell’Uisp, presente sin dalle sue prime edizioni. Anche quest’anno gareggiando sui 10 km disegnati lungo la città capitale del barocco si concorrerà alla vittoria nella classifica compensata che metterà insieme le varie gare sparse per l’Italia con partenza in contemporanea, data dalle frequenze di Rai Radio Uno, alle 10:30.
Venendo allo specifico della gara ragusana, sono già oltre 300 gli iscritti per la prova, 5° Memorial Titta Tumino, che sarà valida anche per il GP Provinciale giovanile e Master. Novità di quest’anno è una classifica speciale dedicata ai giornalisti e una per i gruppi di camminatori più numerosi. Prima della sfida agonistica sui 10 km, alle 9:00 prenderanno il via le prove giovanili, mentre oltre alla prova internazionale è prevista anche la camminata ludico-motoria sui 7 km.
Il percorso di gara è quello classico dei Tre Ponti che i ragusani conoscono bene, disegnato su 3,3 km da ripetere tre volte, con partenza e arrivo in Viale Tenente Lena. Oltre alla prova podistica si svolgeranno nella zona di gara tante altre iniziative sportive, con epicentro Piazza della Libertà, presenti anche i ragazzi di “Così come Sei”.
C’è ancora la possibilità di aderire alla manifestazione al costo di 12 euro. Non ci sarà invece il tradizionale prologo del giovedì alla Casa Circondariale di Ragusa, rinviato a data da destinarsi. La manifestazione si svolgerà sotto l’egida del Comitato Territoriale Uisp presente con la sua presidente Gabriella Elia. Come sempre l’ASD No al Doping avrà il supporto del Comune di Ragusa con il Sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo Sport Simone Di Grandi, tantissimi anche quest’anno associazioni e sponsor al fianco della società organizzatrice come Despar (che provvederà ai ristori), Albani O.P. e Fonteverde.

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