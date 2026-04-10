Ragusa, celebrato il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Questa mattina, a Ragusa, la Polizia di Stato della provincia di Ragusa ha celebrato il 174° anniversario della sua fondazione, nel segno del tema “Esserci sempre”. La cerimonia, che ha avuto luogo nella splendida cornice dell’Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento posto all’esterno della Questura, da parte del Prefetto Tania Giallongo e del Questore Salvatore Fazzino, per rendere gli onori ai caduti della Polizia di Stato.

Per l’occasione sono giunti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, la cui lettura è stata affidata al personale della Polizia di Stato che, dopo aver prestato lungo servizio, sono andati in quiescenza. Il Questore di Ragusa ha illustrato le attività svolte e i risultati conseguiti nel corso dell’anno dalle varie articolazioni della Polizia di Stato della provincia, rendendo merito all’impegno e al sacrificio di tutto il personale. Professionalità e dedizione che ha valso il conferimento di alcuni riconoscimenti di merito agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. L’evento, a cui hanno partecipato anche le famiglie dei poliziotti, rappresenta un importante momento di vicinanza tra la cittadinanza e la Polizia di Stato.

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