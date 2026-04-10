  • 10 Aprile 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Aprile 2026 -
Attualità | Ragusa

Ragusa, celebrato il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Questa mattina, a Ragusa, la Polizia di Stato della provincia di Ragusa ha celebrato il 174° anniversario della sua fondazione, nel segno del tema “Esserci sempre”. La cerimonia, che ha avuto luogo nella splendida cornice dell’Auditorium San Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, è stata preceduta dalla deposizione di una corona di alloro presso il monumento posto all’esterno della Questura, da parte del Prefetto Tania Giallongo e del Questore Salvatore Fazzino, per rendere gli onori ai caduti della Polizia di Stato.
Per l’occasione sono giunti i messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia, la cui lettura è stata affidata al personale della Polizia di Stato che, dopo aver prestato lungo servizio, sono andati in quiescenza. Il Questore di Ragusa ha illustrato le attività svolte e i risultati conseguiti nel corso dell’anno dalle varie articolazioni della Polizia di Stato della provincia, rendendo merito all’impegno e al sacrificio di tutto il personale. Professionalità e dedizione che ha valso il conferimento di alcuni riconoscimenti di merito agli operatori della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. L’evento, a cui hanno partecipato anche le famiglie dei poliziotti, rappresenta un importante momento di vicinanza tra la cittadinanza e la Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata
596662

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube