Vittoria. Definizione agevolata approvata: “Un ponte tra Ente e contribuenti nel segno della sostenibilità”

Vittoria, 10 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato, con delibera, il regolamento sulla definizione agevolata delle entrate locali, dando attuazione alle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026. La misura consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando dello stralcio di sanzioni e interessi, con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo e rafforzare il rapporto tra Ente e contribuenti. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di equilibrio finanziario e di sostegno al tessuto economico locale.

Per l’assessore ai Tributi Giuseppe Fiorellini – “Non si tratta soltanto di un atto tecnico – spiega – ma di una scelta precisa: costruire un modello basato sulla legalità conveniente. Vogliamo essere fermi nel recupero delle entrate, per rispetto di chi paga regolarmente, ma al tempo stesso vicini a chi ha incontrato difficoltà oggettive, offrendo strumenti come rateizzazioni accessibili e sostenibili”. In questa prospettiva, aggiunge – “superare il contenzioso e ridurre le conflittualità significa rendere più efficiente l’azione amministrativa e più equo il sistema”.

Il Sindaco Francesco Aiello sottolinea il valore politico e sociale del provvedimento: “Con questa misura vogliamo costruire un ponte concreto tra l’Ente e i cittadini. Non si tratta solo di recuperare risorse, ma di ristabilire un rapporto di fiducia basato su equità e sostenibilità. Offriamo un’opportunità reale a famiglie e imprese per regolarizzare la propria posizione, senza rinunciare al principio di legalità e al rispetto di chi ha sempre adempiuto ai propri obblighi”.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono inoltre apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio comunale, sottolineando come il confronto in aula e gli emendamenti approvati abbiano contribuito a migliorare ulteriormente il provvedimento, rendendolo più efficace e aderente alle esigenze del territorio.

Un ringraziamento viene infine rivolto agli uffici e agli organi tecnici coinvolti nel percorso amministrativo, in particolare al dirigente del settore Tributi, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario generale, per il contributo professionale e lo spirito di collaborazione dimostrati.

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