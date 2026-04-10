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Politica | Ragusa

In arrivo arredi scolastici innovativi per gli asili nido ragusani

La fornitura rientra nel programma Nazionale “PN Scuola e Competenze” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
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Ragusa, 10 aprile 2026 – Con delibera di Giunta del 10.02.2026 il Comune di Ragusa, su indirizzo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha preso parte all’Avviso per la fornitura di arredi scolastici innovativi per la fascia di età 0-6 all’interno del programma Nazionale “PN Scuola e Competenze” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027. L’esito è stato positivo.

“Un avviso – spiega il sindaco, Peppe Cassì – che consentiva di finanziare l’acquisto di arredi scolastici innovativi sulla base del numero dei nuovi posti per bambino venuti a creare grazie alla realizzazione di nuove scuole finanziate con PNRR. Oggi siamo lieti di apprendere che Ragusa, grazie al lavoro di squadra degli uffici istruzione e PNRR, è riuscita a rientrare tra gli ammessi al finanziamento.
Considerando che una delle nuove strutture scolastiche è già stata messa in servizio, per gli arredi degli altri plessi il Comune di Ragusa è stato riconosciuto ammissibile per un importo totale di 624.000 €.”

“Continuiamo così a lavorare – dichiara Catia Pasta, assessora alla Pubblica Istruzione – per consentire un aumento dell’offerta educativa dello 0-3, con 195 posti in più, e per il 3-6 di 225 posti in più. Grazie ad un’iniziativa della Commissione ANCI Scuola, i Comuni si sono fatti promotori nei Ministeri delle necessità di avere risorse per l’avvio delle tante strutture realizzate con fondi Pnrr: queste somme daranno un contributo notevole all’attivazione delle strutture, pronte entro la fine dell’anno.
Rifinire gli spazi con arredi idonei significa riconoscere il diritto all’educazione di alta qualità sin dalla nascita. L’ambiente al nido è considerato un “terzo educatore”: la scelta di arredi, colori e materiali influenza direttamente lo sviluppo cognitivo, motorio e relazionale dei bambini. Una struttura comunale accogliente e tecnicamente all’avanguardia rappresenta un presidio sociale fondamentale per contrastare la povertà educativa e supportare la conciliazione vita-lavoro delle famiglie.”

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