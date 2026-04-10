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Politica | Scicli

Scicli riceve un finanziamento di 244 mila euro Pnrr per gli arredi dei nuovi asili nido comunali

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Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 10 aprile 2026 – Il Comune di Scicli è risultato beneficiario di un finanziamento pari a di 244 mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato al potenziamento dell’offerta educativa nella fascia 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi. Si tratta di fondi PNRR.
A darne notizia il sindaco Mario Marino.
Il contributo consentirà di dotare i tre nuovi asili nido comunali di arredi moderni e funzionali, contribuendo a creare ambienti educativi più inclusivi, stimolanti e adeguati alle esigenze dei più piccoli.

© Riproduzione riservata
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