Scicli riceve un finanziamento di 244 mila euro Pnrr per gli arredi dei nuovi asili nido comunali

Scicli, 10 aprile 2026 – Il Comune di Scicli è risultato beneficiario di un finanziamento pari a di 244 mila euro nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito finalizzato al potenziamento dell’offerta educativa nella fascia 0-6 anni attraverso la fornitura di arredi didattici innovativi. Si tratta di fondi PNRR.

A darne notizia il sindaco Mario Marino.

Il contributo consentirà di dotare i tre nuovi asili nido comunali di arredi moderni e funzionali, contribuendo a creare ambienti educativi più inclusivi, stimolanti e adeguati alle esigenze dei più piccoli.

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