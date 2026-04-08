DR1: la Virtus Ragusa basket vuole completare l’opera, con Acireale in palio la semifinale

Ragusa, 08 aprile 2026 – Dopo l’impresa esterna di gara-1, la Virtus Academy Ragusa torna in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di chiudere la serie e conquistare l’accesso alla semifinale del campionato di DR1, l’ex Serie D. L’appuntamento è in programma giovedì sera, alle 20, al PalaPadua, dove i ragazzi di coach Turi Scrofani affronteranno Acireale forti del successo ottenuto in trasferta per 70-71.

Una vittoria pesantissima che ha confermato i segnali di crescita mostrati dalla squadra nel corso della stagione. La Virtus Academy, approdata ai playoff dal settimo posto in griglia, ha saputo alzare ulteriormente il proprio livello proprio nel momento più delicato dell’anno, dimostrando personalità, tenuta e capacità di restare dentro la partita anche nei passaggi più complicati.

“Gara-1 è stata un’impresa, non soltanto per il risultato che ci ha visti vincitori – sottolinea coach Scrofani – ma anche perché i ragazzi sono riusciti a restare bene in campo per tutti i 40 minuti, dimostrando un’ottima tenuta sia fisica che mentale. Negli ultimi cinque minuti hanno saputo gestire una situazione importante, rimontando dal -9, restando concentrati azione dopo azione, difendendo molto bene e trovando soluzioni in attacco anche in ritmo. Per una squadra così giovane non è affatto scontato”.

Adesso, però, servirà un altro sforzo per completare l’opera. In caso di nuovo successo, la Virtus Academy staccherebbe infatti il pass per la semifinale per il terzo anno consecutivo, centrando un traguardo di grande valore per il gruppo e l’intero ambiente. “Cercheremo di fare nostra anche gara-2, perché significherebbe arrivare in semifinale – aggiunge Scrofani –. Sappiamo bene che sarà una partita difficile: aver vinto ad Acireale non ci garantisce nulla. Ci aspetta una gara dura, molto fisica, proprio come lo è stata gara-1. Metteremo in campo tutte le nostre energie per provare a conquistare la terza semifinale consecutiva, che sarebbe un traguardo importante per tutti”.

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