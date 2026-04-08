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Politica | Scicli

Scicli, Pratiche edilizie: confronto operativo tra Amministrazione e ordini professionali

Accelerare l'iter delle pratiche edilizie. Sono già 4 mila i fascicoli digitalizzati su 36 mila totali
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Scicli, 08 aprile 2026 – Si è tenuto nella giornata di ieri un importante e partecipato incontro, richiesto dagli ordini e dai collegi professionali, finalizzato ad approfondire le nuove modalità operative nella gestione delle pratiche edilizie.
Alla riunione hanno preso parte il Sindaco Mario Marino e l’Assessore all’Urbanistica Enzo Giannone, insieme al responsabile del servizio edilizia privata, ing. Salvo Privitera, e ai suoi collaboratori.
L’incontro, che ha registrato una significativa presenza di tecnici del territorio, ha rappresentato un concreto momento di confronto tecnico e amministrativo, nel corso del quale sono stati chiariti diversi aspetti procedurali con l’obiettivo di accelerare l’iter istruttorio delle pratiche, sia in ambito edilizio che per quanto riguarda il SUAP e lo sviluppo economico.
Presenti anche i responsabili della digitalizzazione dell’Archivio, tra cui l’ing. Alessandro Naro, con i quali si è avviato un percorso condiviso per la definizione delle modalità di accesso agli atti in formato digitale. Sono già 4 mila i fascicoli digitalizzati su 36 mila totali.
Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha inoltre comunicato che, a partire dai primi di maggio, si prevede l’avvio della presentazione digitale delle pratiche, un passaggio fondamentale per rendere più efficiente, trasparente e veloce l’intero iter amministrativo.
L’amministrazione comunale ringrazia i responsabili degli ordini professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri per la collaborazione e per aver favorito un’ampia partecipazione di tecnici all’incontro.

© Riproduzione riservata
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