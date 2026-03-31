Incidente a Treppiedi Nord: Fiat Panda si schianta contro un lampione in Corso Sandro Pertini a Modica

Modica, 31 Marzo 2026 – Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale verificatosi nelle scorse ore a Treppiedi Nord. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, finendo la propria corsa violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di un’intersezione stradale lungo Corso Sandro Pertini. L’impatto con il sostegno metallico è stato piuttosto energico, danneggiando seriamente la parte anteriore dell’utilitaria e mandando in frantumi il gruppo ottico del lampione.

Immediato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’impatto:

i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il veicolo (evitando il rischio di cortocircuiti o perdite di carburante) e per verificare la stabilità del palo della luce, apparso inclinato dopo l’urto mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al conducente sul posto. Nonostante il forte shock e i danni materiali alla vettura, le condizioni dell’automobilista sono al vaglio dei medici ma non sembrerebbero critiche.

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