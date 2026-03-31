Servizio Civile Universale a Modica: incontro operativo per la programmazione dei nuovi progetti

Modica, 31 marzo 2026 – Si è tenuto presso la Biblioteca comunale un incontro operativo dedicato al Servizio Civile Universale nel Comune di Modica, già accreditato come ente titolare. La riunione ha rappresentato un importante momento di coordinamento tra amministrazione e struttura tecnica, finalizzato a rafforzare l’efficacia dei progetti rivolti ai giovani del territorio.

All’incontro hanno partecipato l’Assessore alle Politiche Giovanili, Samuele Cannizzaro, l’Assessore ai Servizi Sociali, Concetta Spadaro, il dirigente del Settore Servizi Sociali, Rosario Caccamo, e lo staff tecnico incaricato della gestione dei volontari, con il supporto e l’assistenza tecnica di Aurelio Guccione e Fiorella Frasca.

Tra i principali temi affrontati dal gruppo di lavoro, in attesa dell’avviso di progettazione previsto per il prossimo mese di aprile, il monitoraggio delle attività dei volontari nei diversi servizi comunali, il rafforzamento degli interventi di integrazione sociale a favore delle fasce più fragili e il potenziamento dei percorsi di orientamento e formazione per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro al termine del servizio.

“Il Servizio Civile è un pilastro fondamentale per la nostra comunità,” ha dichiarato l’ Assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro “Attraverso questo incontro operativo, vogliamo assicurarci che ogni giovane impegnato a Modica si senta parte integrante di un processo di crescita collettiva. La sinergia tra i Servizi Sociali e le Politiche Giovanili è totale: lavoriamo affinché il Comune sia una palestra di cittadinanza attiva e un punto di riferimento per le nuove generazioni.”

L’Assessore ai Servizi Sociali, Concetta Spadaro, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il valore della cultura e della partecipazione civica, richiamando la citazione di Cicerone presente nella sala: “Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve”.

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