Calcio: Non solo Modica. Nella Contea sogna anche il Motia Futura atteso dalla semifinale playoff e dalla finale di Coppa

C’è un entusiasmo contagioso che respira intorno al Motia Futura. Al suo secondo anno di vita, la giovane società ha già smesso di essere una sorpresa per diventare una solida realtà del campionato di Terza Categoria. I numeri parlano chiaro: un terzo posto conquistato con le unghie e con i denti e un doppio appuntamento con la storia che attende il gruppo nelle prossime settimane. Il cammino del Motia Futura in regular season è stato un crescendo di prestazioni. Con 9 vittorie, 5 pareggi e solo 4 sconfitte, la squadra ha chiuso sul gradino più basso del podio in un girone agguerrito da 10 squadre. Ma è analizzando i dettagli che emerge il dato più impressionante: l’imbattibilità esterna. Lontano dalle mura amiche, il Motia Futura si è dimostrato un rullo compressore, collezionando 7 vittorie e 2 pareggi. Di fatto, la squadra è la “regina delle trasferte” del campionato, capace di imporre il proprio gioco su ogni campo. Una solidità certificata dai reparti: con la seconda miglior difesa e il terzo miglior attacco del torneo, l’equilibrio tattico è stato l’arma vincente. Paradossalmente, il rendimento casalingo ha visto qualche stop di troppo (solo 9 dei 32 punti totali), un trend che la squadra è chiamata a invertire proprio ora che il fattore campo diventerà decisivo. Il calendario ora si fa rovente. Al “Vincenzo Barone” arriverà il temibile Niscemi U21 per la semifinale playoff. Una sfida d’alto livello contro un avversario giovane e tecnico, dove il Motia Futura dovrà far valere l’esperienza e la forza del gruppo per staccare il pass verso la finale promozione. Ma non finisce qui. Il sogno si sdoppia: la squadra si è infatti guadagnata l’accesso alla finalissima di Coppa Provinciale. L’avversario sarà il Vittoria FC, in un match secco su campo neutro che mette in palio il primo trofeo storico della società. “Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo,” fanno sapere dalla società. “Siamo solo al secondo anno di vita, ma la crescita è costante. Il merito va a un gruppo fantastico che si è consolidato nel tempo, unendo i reduci dello scorso anno ai nuovi innesti in un’alchimia perfetta.” In attesa che vengano ufficializzate le date dei due match decisivi, la dirigenza lancia un appello a tutta la cittadinanza e agli appassionati: “Vogliamo vedere il ‘Vincenzo Barone’ colmo di calore e passione. Invitiamo tutti a sostenerci in queste partite che valgono una stagione. Abbiamo lavorato duro, ora vogliamo sognare insieme a voi.” Il Motia Futura è pronto a scrivere la pagina più bella della sua giovane storia. Il destino è nei loro piedi, e il futuro non è mai stato così vicino.

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