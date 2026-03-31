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Politica | Ragusa

Assunzioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono in corso gli iter concorsuali Avatar

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Ragusa, 31 marzo 2026 – Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa prosegue, in attuazione della programmazione vigente, le attività connesse agli iter concorsuali e al rafforzamento della propria dotazione organica. L’Ente, anche in virtù della solidità della propria situazione finanziaria, è nelle condizioni di investire nel potenziamento delle risorse umane, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza amministrativa e la qualità dei servizi resi al territorio.

Un percorso già avviato concretamente con le recenti assunzioni di giovani professionisti (in ambito economico, tecnico e informatico), selezionati tramite concorso pubblico nell’ambito del programma nazionale CapCoe 2021-2027. Nell’ambito delle procedure già avviate, sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi relativi ai concorsi per un posto dirigenziale, un autista, un funzionario amministrativo e due operai stradali. Tale adempimento costituisce il primo passaggio formale per la prosecuzione delle successive fasi selettive. In data 24 marzo sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature dei componenti delle commissioni esaminatrici. L’Ente è attualmente impegnato nelle attività di individuazione e nomina dei commissari, necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali.

In continuità con le procedure in corso, il 21 aprile è prevista la riunione della commissione relativa al concorso per l’assunzione di un giornalista. La procedura, inizialmente revocata, è stata riattivata a seguito del ricorso presentato da un candidato e accolto dal TAR di Catania. Gli uffici hanno provveduto all’individuazione dei tre componenti della commissione giudicatrice, consentendo così la ripresa dell’iter concorsuale.

In linea con le previsioni del vigente PIAO 2025–2027, è stato avviato un bando pubblico per la selezione di 6 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) previsto per la costituzione dell’ufficio di supporto all’organo di direzione politica, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL.

Parallelamente, prosegue la procedura finalizzata all’assunzione di 12 agenti di polizia provinciale. Sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati degli ammessi, integrati a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici. È attualmente in corso la selezione di una società esterna che curerà l’organizzazione e la gestione della prova preselettiva e scritta; seguirà la designazione della commissione esaminatrice.

“L’insieme delle procedure in atto conferma l’impegno dell’Ente nel proseguire un percorso di progressivo rafforzamento della pianta organica, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, funzionalità e miglioramento dei servizi istituzionali”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

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