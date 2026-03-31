Entra nel vivo la Seconda “Maratona delle due Province” da Rosolini a Pozzallo

ROSOLINI/POZZALLO, 31 Marzo 2026 – Parte il conto alla rovescia che porterà alla Seconda “Mezza Maratona delle due Province”, in programma domenica 19 aprile 2026. La manifestazione, organizzata dall’ASD Pietro Guarino Rosolini con il patrocinio dei Comuni di Rosolini, Ispica e Pozzallo, sarà valida come prima prova del Grand Prix Mezze Maratone “Mare e Monti” 2026.

Inserita nel calendario nazionale FIDAL (livello Bronze), la gara si correrà sulla distanza ufficiale di 21,097 km, con partenza alle ore 9:30 da Piazza Garibaldi a Rosolini e arrivo a Pozzallo, attraversando anche il territorio di Ispica.

Un percorso in linea, certificato e caratterizzato da leggere ondulazioni, che garantirà risultati ufficiali validi ai fini federali.

La quota di partecipazione è fissata in 22 euro.

Fino al 10 aprile: iscrizione con gadget tecnico garantito e pettorale personalizzato

Dall’11 al 14 aprile (ore 12): quota invariata ma senza garanzia del gadget

Fino al 17 aprile (ore 12): iscrizioni tardive accettate a discrezione dell’organizzazione. Iscrizioni disponibili tramite piattaforma ENDU o via mail. Tra i servizi gara importante è citare. il servizio navetta post gara da Pozzallo a Rosolini. Ritiro pettorali previsto: sabato 18 aprile (19:30–21:30), domenica 19 aprile (8:00–9:00). Il tempo massimo per portare a termine la gara sarà di 3 ore. Previste due griglie di partenza, con accesso alla prima riservato agli atleti con tempi qualificati. Saranno premiati i primi assoluti e i primi tre di categoria Senior/Master, con premi in natura. Non sono previsti premi in denaro. Non solo mezza: spazio anche alla 11 km “Moncada Race”.

Accanto alla distanza regina, il programma propone anche la MONCADA RACE – Memorial Angelo Moncada, gara su strada di 11 km, pensata per ampliare la partecipazione e coinvolgere un numero ancora maggiore di appassionati. La competizione partirà da Ispica (Contrada Scavuzzo) alle ore 10:15 e ricalcherà parte del tracciato della mezza maratona, con arrivo sempre a Pozzallo. Un percorso scorrevole e accessibile, ma comunque certificato e inserito nel contesto ufficiale della manifestazione.

Quota fissata a 15 euro:

Fino al 10 aprile: gadget garantito. Dall’11 al 14 aprile: iscrizione senza garanzia gadget. Fino al 17 aprile: eventuali iscrizioni tardive a discrezione. La 11 km è aperta ad atleti tesserati FIDAL, Runcard ed EPS (con certificato medico agonistico), oltre agli stranieri affiliati a federazioni riconosciute. Previsto un tempo massimo di 2 ore e gli stessi servizi della mezza: ristori, assistenza sanitaria, chip, medaglia e deposito borse.

Una manifestazione che unisce idealmente due province e valorizza il territorio del sud-est siciliano, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti della primavera podistica isolana.

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