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giarratana | Sport

Un altro fine settimana da incorniciare per le due formazioni dell’Asd Giarratana volley

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Giarratana, 31 marzo 2026 – L’Asd Giarratana Volley arriva alla pausa pasquale con due risultati importanti che fotografano bene il momento delle sue squadre e il lavoro svolto fin qui. L’ultima giornata ha confermato solidità, carattere e una crescente consapevolezza, sia nel settore maschile sia in quello femminile, con la sensazione che il finale di stagione possa ancora regalare molto.
La formazione maschile ha centrato una vittoria netta in trasferta, imponendosi con autorevolezza e continuità. Il successo per 3-0 sul campo del Gabbiano Pozzallo è arrivato attraverso una prestazione lucida, ordinata e mentalmente matura. Coach Gianluca Giacchi sottolinea come la squadra stia trovando la propria identità: «Abbiamo giocato con disciplina tattica e grande attenzione nei momenti chiave. La squadra ha mostrato personalità e capacità di gestire il ritmo della gara. È un passo avanti importante, ma sappiamo che il difficile arriva adesso: dobbiamo restare concentrati perché le prossime partite peseranno tantissimo».
Sul fronte femminile, l’Asd Giarratana Volley ha ottenuto un successo altrettanto significativo, imponendosi 3-0 in trasferta contro il Gruppo P. Carlentini. Una gara condotta con determinazione, con parziali netti che raccontano la qualità del gioco espresso. Coach Saro Corallo evidenzia la crescita del gruppo: «Le ragazze hanno interpretato la partita con maturità, senza cali di tensione. Stiamo costruendo una mentalità solida, fatta di ordine e aggressività. La classifica è corta e ogni punto può fare la differenza: dobbiamo continuare a lavorare con questa intensità».
A chiudere il quadro è il presidente Salvatore Pagano, che guarda con soddisfazione al percorso delle due squadre: «Questi risultati confermano il valore del lavoro quotidiano e la serietà con cui atleti e staff stanno affrontando la stagione. La pausa pasquale arriva nel momento giusto per recuperare energie e preparare al meglio un finale che potrebbe essere decisivo. Siamo orgogliosi di ciò che è stato fatto, ma soprattutto motivati da ciò che ci aspetta». Ora qualche giorno di respiro, poi il ritorno in campo: un passaggio che potrebbe indirizzare in modo definitivo gli obiettivi stagionali dell’Asd Giarratana Volley.

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