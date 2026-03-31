Modica, confronto costruttivo in vista di un Consiglio comunale aperto

Modica, 31 marzo 2026 – Si è svolta questa mattina, su iniziativa della Presidente del Consiglio comunale, una riunione informale che ha visto la partecipazione del Sindaco Maria Monisteri, dell’assessore al ramo Piero Armenia, della stessa Presidente Mariacristina Minardo, oltre a Piera Ficili e al comitato socialista rappresentato da Antonio Ruta. L’incontro, organizzato proprio dalla Presidente del Consiglio comunale, si è rivelato un’importante occasione di confronto aperto e costruttivo su diverse iniziative a favore della comunità. Il dialogo si è sviluppato in un clima propositivo, caratterizzato dalla volontà condivisa di individuare soluzioni concrete, anche attraverso idee semplici ma immediatamente attuabili. Tra i temi emersi con maggiore forza, la piena disponibilità a promuovere un Consiglio comunale aperto, inteso come spazio di ascolto e partecipazione attiva, capace di valorizzare contributi e sensibilità diverse. In tal senso, la Presidente del Consiglio ha espresso massima apertura, raccogliendo anche la disponibilità dei presenti per una possibile convocazione dopo le festività pasquali, indicativamente nella settimana compresa tra il 13 e il 18 aprile. La richiesta sarà formalizzata nei prossimi giorni; successivamente, sentiti i capigruppo, la Presidente procederà con la convocazione ufficiale dell’assise.

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