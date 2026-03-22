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Tentato scippo in Via Silla a Modica, l’allarme sui social

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Modica, 22 Marzo 2026 – Un episodio preoccupante ha scosso la tranquillità del quartiere Sorda circa un’ora fa, precisamente nei pressi della Villa Comunale.

Una residente, mentre parcheggiava la propria auto, è stata puntata da un gruppo di ragazzini. Appena scesa dal veicolo con lo zaino su una spalla, i giovani hanno agito con violenza nel tentativo di strapparglielo via.

“Abbiamo tirato entrambi con forza,” racconta la vittima, ancora scossa dall’accaduto. “Per fortuna ho avuto la prontezza di riflessi e la forza fisica di non mollare la presa. Ho iniziato a urlare con tutto il fiato che avevo, mettendoli in fuga”.

© Riproduzione riservata
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