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Modica | Sport

Volley. Vittoria e primato per la Green Sport Modica, Asd Pgs Juvenilia ko 3 a 1

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Modica, 23 marzo 2026 – Altro successo esterno al Pala Spedini per la Green Sport Modica nella sedicesima giornata del campionato di serie D femminile conquista 3 punti importanti battendo per 3 set a uno la Asd Pgs Juvenilia
Inizio in salita nel primo set per la formazione modicana guidata dal trio Borgese, Failla e Pellegrino che si trova a sotto di 4 punti ma con una buona trama di gioco riesce a far suo il set con il punteggio di 19/25.
Nel secondo set la formazione di casa guidata da coach Santonocito si porta in vantaggio di ben 6 punti, coach Borgese chiama time-out scuote le sue che recuperano lo svantaggio, con il set che resta in bilico fino al 19 pari ma alla fine Capitan Melilli & Co riescono a fare lo il set con il punteggio di 20/25.
Nel terzo set il sestetto modicano vuole chiudere i conti ma la formazione catanese di Capitan Santonocito non ci sta e riapre le sorti del match aggiudicandosi il set con il punteggio di 25/20.
Nel quarto set la formazione della contea seppur con il set sempre in bilico fino al 17 pari riesce con una buona trama di gioco riesce a proprio il set con il punteggio di 20/25.
Arriva così la quattordicesima vittoria stagionale su sedici gare disputate per la compagine modicana, 3 punti fondamentali che danno la certezza dei play-off e la chiusura in testa alla classifica con due turni di anticipo alla fine della regular season.
Già da domani il sestetto modicano sarà al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica 29 marzo contro l’Asd Koira Vittoria.
Nel week-end in casa Green vanno registrate le sconfitte interne sia in prima che in seconda divisione allenate rispettivamente dal duo Pellegrino-Borgese e da coach Lauretta, inoltre va registrata la vittoria esterna della formazione under 14f guidata da coach Lauretta.

ASD PGS JUVENILIA CATANIA 1 – ASD GREEN SPORT MODICA 3
(19/25;20/25;25/20;20/25)

© Riproduzione riservata
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