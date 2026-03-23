Vittoria, individuato in tempi record il pirata della strada: decisive le indagini della Polizia Locale

VITTORIA, 23 Marzo 2026 – Non è durata che poche ore la fuga dell’automobilista che ieri sera, intorno alle 20:30, aveva abbandonato il luogo dell’incidente a Vittoria senza prestare soccorso. Grazie a un’operazione lampo, alle 23:00 il cerchio si è chiuso: il “pirata” ha ora un nome e un volto.

Mentre i soccorsi operavano sul luogo del sinistro, gli agenti della Polizia Locale di Vittoria hanno dato il via a una caccia all’uomo senza sosta. Sono stati tre i fattori determinanti che hanno permesso di risalire al responsabile in meno di 180 minuti: frammenti e tracce lasciate sul bitume dal veicolo in fuga, l’incrocio immediato dei filmati delle telecamere di sicurezza cittadine, che hanno tracciato la via di fuga, la rapidità d’azione della Polmun ha permesso di rintracciare il veicolo e il suo conducente prima che potessero essere occultate le prove del danno.

Le pesanti conseguenze legali

L’identificazione mette l’automobilista di fronte a responsabilità gravissime. Oltre alle violazioni del Codice della Strada legate alla dinamica dell’incidente, la posizione del soggetto è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

foto Franco Assenza

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