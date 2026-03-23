  • 23 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 23 Marzo 2026 -
Attualità | Ragusa

10eLotto: a Ragusa colpo da 1 milione di euro, vincita più alta del 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 23 marzo 2026 – Il 10eLotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026, è stato centrato un colpo da 1 milione di euro a Ragusa presso il punto vendita in Viale dei Platani. Si è trattata della vincita più alta della giornata – oltre che dell’anno – ottenuta grazie ad un “10” (25-29-42-43-48-49-50-51-84-86) e una giocata da 3 euro. Sempre in Sicilia sono andati altri premi per un valore complessivo di 20.500 mila euro. Ancora nell’estrazione di venerdì 20 marzo, in Piazza della Vittoria a Carini, in provincia di Palermo, colpo da 10.500 euro grazie ad un “6” Doppio Oro, mentre in Via Isnello a Collesano, in provincia di Palermo, un “7” Doppio Oro vale 5mila euro. Infine, sabato 21 marzo in Via Gioacchino Iacono a Comiso, in provincia di Ragusa, vinti 5mila euro con un “8” Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 924,5 milioni da inizio anno.

© Riproduzione riservata
595010

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube