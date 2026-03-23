Pozzallo. Degrado al Poliambulatorio di via Napoli: l’affondo del consigliere Giannone

Pozzallo, 23 Marzo 2026 – Erbacce alte, incuria e un senso di abbandono che mal si concilia con una struttura dedicata alla salute pubblica. È questa la fotografia scattata dal consigliere di maggioranza Franco Giannone, che attraverso una nota ufficiale ha acceso i riflettori sulle condizioni critiche dell’area esterna del Poliambulatorio di via Napoli.

Il consigliere non usa giri di parole per descrivere lo stato in cui versa lo spazio circostante il presidio sanitario, punto di riferimento quotidiano per centinaia di utenti: “Questa è la situazione del poliambulatorio di via Napoli: erbacce alte ovunque e un’area lasciata in totale stato di abbandono,” attacca Giannone. “Parliamo di una struttura sanitaria che dovrebbe essere un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per le persone anziane e per chi ha difficoltà a spostarsi. E invece quello che si vede oggi è solo degrado e mancanza di manutenzione.”

L’intervento di Giannone punta a sollevare una questione di decoro urbano e rispetto verso l’utenza fragile. Secondo il consigliere, la risoluzione del problema non richiederebbe sforzi sovrumani, ma solo una programmazione ordinaria che finora è mancata:

“Non è una polemica sterile. È una richiesta semplice: un minimo di decoro e rispetto per i cittadini che usufruiscono di questo servizio. Basta poco per sistemare l’esterno, pulire l’area e ridare dignità a un luogo pubblico.”

Il prossimo passo: confronto con l’ASP

La questione non si chiuderà con la semplice segnalazione. Il consigliere di maggioranza ha già annunciato l’intenzione di portare il caso ai piani alti dell’azienda sanitaria provinciale per ottenere risposte concrete e interventi immediati.

“Chiederemo un incontro con il direttore generale dell’ASP”, conclude Giannone.

Resta ora da capire se l’ASP di Ragusa raccoglierà l’appello del consigliere per avviare le operazioni di bonifica necessarie a restituire il giusto decoro a un presidio essenziale per la comunità di Pozzallo.

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