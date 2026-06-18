Modica, una cena di beneficenza per curare le dipendenze dei giovani

MODICA, 18 Giugno 2026 – Venerdì 10 luglio, alle 20, la suggestiva cornice del baglio della Casa di Accoglienza Maria di Magdala di C.da Palazzelle – Scalonazzo a Modica ospiterà “Bontà Sotto le Stelle”. L’evento esclusivo coniuga eccellenze enogastronomiche, musica e un profondo impegno sociale. Voluta dall’imprenditore Luigi Zacco, ideatore e coordinatore della cena insieme a Frate Emanuele Cosentini, la serata nasce con un duplice obiettivo. Nell’immediato il ricavato sosterrà l’Associazione Casa del Cantico, ma il grande sogno è ampliare la struttura per realizzare una comunità terapeutica per giovani vittime di dipendenze patologiche, assente nel territorio provinciale dopo una prima sperimentazione avviata nel 2025.

Il cuore della serata sarà il menu della tradizione siciliana curato dallo chef Luca Giannone, arricchito dai racconti della gastronoma Anna Martano. Partner d’eccezione garantiranno la qualità della proposta: materie prime di Radenza Coop, beverage dell’azienda Gurrieri e buffet di dolci firmato da Casalindolci. L’atmosfera sarà accompagnata dalla band Gli Scaccia Diavoli. Durante la cena si terrà anche un’asta di beneficenza con opere degli artisti Ilde Barone, Giovanni Viola e Giuseppe Colombo. I posti sono limitati: prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 luglio al numero 351 42 66 470.

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