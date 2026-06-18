  • 19 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Giugno 2026 -
Politica | Ragusa

Modica e l’area iblea compiono un passo storico verso il futuro del turismo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 18 Giugno 2026 – È stata approvata all’unanimità la mozione presentata da Maria Monisteri, nella qualità di consigliere provinciale e presidente del GAL Terra Barocca, che impegna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa a definire il percorso di costituzione della Fondazione di partecipazione per la governance della DMO (Destination Management Organization) territoriale.

La nuova struttura adotterà la denominazione “Enjoy Barocco – South East Sicily”, un brand già affermato sul mercato internazionale. L’obiettivo è chiaro: trasformarlo nel fulcro strategico per il marketing territoriale, la promozione turistica e lo sviluppo integrato dell’intera area vasta.

L’atto ha incassato il semaforo verde sia dall’assemblea dei sindaci che dal consiglio provinciale. Un traguardo commentato con soddisfazione dalla Presidente Maria Rita Schembari: «L’approvazione unanime conferma la condivisione istituzionale degli obiettivi di crescita e competitività della destinazione turistica del Sud Est siciliano, nel solco del percorso di programmazione già avviato e in coerenza con le linee del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026-2028. Ringrazio i sindaci e i consiglieri che hanno condiviso questo importante percorso».

Per supportare l’operazione, il Libero Consorzio garantirà un impegno economico importante, assicurando una promozione strategica e d’insieme per tutti i 12 Comuni compresi nell’area iblea.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube