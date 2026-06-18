Modica e l’area iblea compiono un passo storico verso il futuro del turismo

RAGUSA, 18 Giugno 2026 – È stata approvata all’unanimità la mozione presentata da Maria Monisteri, nella qualità di consigliere provinciale e presidente del GAL Terra Barocca, che impegna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa a definire il percorso di costituzione della Fondazione di partecipazione per la governance della DMO (Destination Management Organization) territoriale.

La nuova struttura adotterà la denominazione “Enjoy Barocco – South East Sicily”, un brand già affermato sul mercato internazionale. L’obiettivo è chiaro: trasformarlo nel fulcro strategico per il marketing territoriale, la promozione turistica e lo sviluppo integrato dell’intera area vasta.

L’atto ha incassato il semaforo verde sia dall’assemblea dei sindaci che dal consiglio provinciale. Un traguardo commentato con soddisfazione dalla Presidente Maria Rita Schembari: «L’approvazione unanime conferma la condivisione istituzionale degli obiettivi di crescita e competitività della destinazione turistica del Sud Est siciliano, nel solco del percorso di programmazione già avviato e in coerenza con le linee del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2026-2028. Ringrazio i sindaci e i consiglieri che hanno condiviso questo importante percorso».

Per supportare l’operazione, il Libero Consorzio garantirà un impegno economico importante, assicurando una promozione strategica e d’insieme per tutti i 12 Comuni compresi nell’area iblea.

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