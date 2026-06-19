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Attualità | Scicli

Scicli. Ordinanza divieto acqua potabile serbatoio via Ponchielli

I valori dei nitriti e dei nitrati sono superiori ai limiti di Legge
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Scicli, 19 giugno 2026 – Il sindaco di Scicli ha emanato oggi una ordinanza con cui fa divieto di uso a fini potabili dell’acqua distribuita dal serbatoio di via Ponchielli al quartiere Jungi dopo che l’Asp di Ragusa ha verificato con le proprie analisi il superamento dei limiti di nitrati e nitriti stabiliti dalla Legge.

Il divieto riguarda l’acqua proveniente dal serbatoio di via Ponchielli che rifornisce i seguenti quartieri: Villaggio Iungi, viale 1 Maggio, e traverse laterali, via Bixio, via Calabria, via Trinacria, via Cappuccini, R. Pilo da via Bixio a monte, via Ricciotti da via Bixio a monte, via Cardani da via Bixio a monte, via Rattazzi da via Bixio a monte, via Mamiani da via Bixio a monte, via Oriani da via Bixio a monte, via A. Volta da via Bixio a monte, via Pacinotti da via Bixio a monte, via Arimondi da via Bixio a monte, via Galliano da via Bixio a monte, via Minniti da via Bixio a monte, via Arimondi da via Bixio a monte, via Birago da via Bixio a monte, via Matera da via Bixio a monte, via Trapani da via Bixio a monte, via Erice da via Bixio a monte, via Arimondi da via Bixio a monte, Via L. Longo, Via Albenga, via Imperia, VIA a. Moro, via A. De Gasperi, via Mattarella, via C. Terranova, e via Dei Lillà.

L’acqua immessa nell’acquedotto che rifornisce tali strade è temporaneamente dichiarata non idonea per l’uso potabile, mentre sono consentiti altri usi senza la necessità di bollitura fino a quando non saranno ripristinati i valori ottimali di potabilità.

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