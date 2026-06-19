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Ispica | Politica

Edilizia residenziale pubblica in Sicilia: Paolo Santoro (Ispica) nominato consulente dell’Assessorato alle Infrastrutture

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PALERMO, 19 Giugno 2026 – La Regione Siciliana punta a dare un’accelerata e maggiore concretezza alle politiche abitative dell’isola. Con un recente decreto firmato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, l’amministrazione ha ufficializzato il conferimento di un incarico di consulenza a titolo gratuito a Paolo Santoro. L’esperto ispicese avrà il compito di supportare l’assessorato in ambiti strategici e particolarmente delicati: l’edilizia popolare, il social housing e il coordinamento dei rapporti con i singoli Istituti Autonomi Case Popolari (Iacp) dislocati sul territorio siciliano.

La decisione, formalizzata con la pubblicazione del provvedimento da parte dell’assessorato, nasce dalla precisa volontà del governo regionale di dotarsi di una figura dall’alto profilo tecnico e giuridico. L’obiettivo è quello di affiancare l’azione politica e amministrativa in un settore tanto complesso quanto cruciale per la tenuta sociale dell’isola, dove la gestione del patrimonio immobiliare e le risposte all’emergenza abitativa richiedono competenze mirate e una profonda conoscenza della macchina burocratica.

In quest’ottica, la scelta di Paolo Santoro poggia su solide basi d’esperienza. Già commissario straordinario dello Iacp di Ragusa, Santoro è stimato come un profondo conoscitore della materia e delle dinamiche che regolano gli enti previdenziali e assistenziali legati alla casa. La sua familiarità con le procedure amministrative, unita alla consapevolezza delle criticità storiche del settore, è stata individuata come un reale valore aggiunto per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare il dialogo tra l’assessorato e i vari istituti provinciali.

Come specificato nel testo del decreto, l’incarico avrà una durata di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione, un lasso di tempo in cui Santoro metterà le proprie competenze a disposizione della Regione per imprimere una svolta organizzativa a un comparto chiave per i cittadini siciliani.

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