Parcheggio multipiano Ibla. La Consigliera Caruso chiede lumi

Ragusa, 23 marzo 2026 – In occasione dell’incontro tra amministrazione e operatori economici sui dehors a Ragusa Ibla, così come riportato dal comunicato di Confimprese Iblea e ripreso da diverse testate giornalistiche locali, è emerso un elemento che richiede un chiarimento immediato. Oltre al tema delle regolamentazioni per le attività commerciali, infatti, è stato affrontato anche quello del parcheggio multipiano, un’opera definita strategica per il futuro di Ibla.

La consigliera comunale Rossana Caruso sottolinea come, nel corso del confronto, l’assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida abbia fornito aggiornamenti sullo stato dell’intervento, parlando di un iter ancora in corso tra acquisizione dei pareri, definizione del piano economico-finanziario e reperimento delle risorse. “Da queste dichiarazioni – spiega Caruso – emerge un dato nuovo e rilevante: il costo complessivo dell’opera viene indicato in circa 13 milioni di euro. Una cifra che finora non era mai stata rappresentata con questa chiarezza nel dibattito pubblico”.

Secondo Caruso, ciò che desta maggiore preoccupazione è la persistente assenza di elementi concreti. “Si continua a parlare di pareri da acquisire, di risorse da reperire, di equilibri economico-finanziari da costruire. Ma non c’è un atto definitivo, non c’è una copertura certa, non c’è una tempistica chiara. È inaccettabile che un’opera annunciata come strategica per la città resti bloccata in una fase preliminare, priva dei passaggi decisivi che ne consentirebbero davvero l’avvio”.

La consigliera ricorda inoltre come, all’inizio di dicembre dello scorso anno, anche attraverso un post social del sindaco, fosse stato comunicato che l’iter risultava ormai concluso, con pareri acquisiti e copertura finanziaria definita. “Oggi – afferma Caruso – scopriamo invece che il percorso è ancora in corso. È necessario capire cosa sia cambiato in questi mesi e perché questo cambiamento sia stato taciuto. Su un’opera di tale rilevanza per Ragusa non può calare il silenzio”.

Caruso ribadisce l’importanza strategica del parcheggio multipiano: “Parliamo di un’infrastruttura fondamentale per il futuro di Ibla, per la sua accessibilità, per il turismo, per la qualità della vita di residenti e operatori economici. Non può essere trattata come un progetto perennemente in divenire, sospeso tra annunci e rinvii”.

Per queste ragioni, la consigliera annuncia un’iniziativa formale: “Nelle prossime ore presenterò un’interrogazione consiliare per chiedere all’amministrazione di chiarire in modo puntuale e dettagliato lo stato dell’intervento, le risorse effettivamente disponibili e le tempistiche previste. Le dichiarazioni prive di riscontri concreti hanno ormai fatto il loro corso. Serve trasparenza, serve chiarezza, serve responsabilità”.

Caruso conclude con una riflessione sulla visione amministrativa: “L’amministrazione rivendica una prospettiva di lungo periodo attraverso il progetto ‘Ragusa 2043’, pensato per delineare una strategia ventennale di sviluppo. Ma se questo è il ritmo, più che Ragusa 2043 rischiamo di dover aggiornare il calendario e parlare direttamente di Ragusa 2063”.

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