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Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Pirata della strada davanti allo Stadio: investiti due giovani in moto, è caccia all’uomo

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VITTORIA, 22 Marzo 2026 – Stasera, Intorno alle 20:30, un grave incidente stradale si è verificato in via Cavalieri di Vittorio Veneto, proprio nel tratto antistante lo stadio comunale di Vittoria.
Secondo una prima ricostruzione, un automobilista avrebbe travolto due centauri che viaggiavano a bordo di un mezzo a due ruote. Il conducente dell’auto, anziché fermarsi a prestare i primi soccorsi, ha pigiato sull’acceleratore facendo perdere le proprie tracce. Un gesto gravissimo, quello del pirata della strada, compiuto nonostante la massiccia presenza di telecamere a circuito chiuso che sorvegliano l’intera area dello stadio e delle attività commerciali limitrofe.
I soccorsi
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto ai due feriti. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza presso il vicino ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici, ma l’impatto con l’asfalto è stato violento.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi planimetrici e avviare le indagini. Gli uomini del comando cittadino hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza: i frame potrebbero aver catturato il modello e la targa del veicolo in fuga, rendendo le ore del pirata ormai contate.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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