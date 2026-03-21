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Cronaca

Caltanissetta. 30 chili di droga occultati nel bagagliaio dell’auto. La Polizia ha tratto in arresto una 35enne incensurata

Cocaina, hashish e marijuana trovati all’interno di due borsoni. La vendita al dettaglio avrebbe generato profitti per oltre duecento mila euro
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Caltanissetta, 21 Marzo 2026 -La Polizia di Stato ha tratto in arresto una trentacinquenne romana che viaggiava a bordo di un veicolo a noleggio con oltre 30 chilogrammi di droga, custoditi all’interno di due borsoni riposti nel bagagliaio. Denunciati in stato di libertà quattro presunti complici. Dalle attività investigative compiute dalla locale Squadra Mobile si era appreso come fosse imminente il transito di un ingente carico di droga, proveniente dal centro Italia, destinato alla Sicilia, trasportato a bordo di un’autovettura a noleggio. Gli specifici servizi predisposti dagli investigatori nisseni presso lo scalo portuale di Messina, nonché presso il punto di imbarco di Villa S. Giovanni, nella tarda serata di lunedì 16 marzo hanno permesso di individuare il mezzo, a bordo della nave traghetto diretta in Sicilia, condotto da una donna. La stessa, durante l’osservazione dei poliziotti, è stata notata dialogare con altri giovani, facendo ipotizzare che viaggiasse in loro compagnia. Dopo lo sbarco, l’autovettura attenzionata effettuava diverse repentine manovre per le vie della città peloritana, al fine di eludere eventuali pedinamenti, per poi imboccava l’autostrada A-18 in direzione Catania. Nel corso del servizio di osservazione si attenzionava anche un veicolo di grossa cilindrata, con a bordo quattro persone, che effettuava lo stesso percorso, nonché manovre tali da rallentare l’attività di pedinamento dei poliziotti. Entrambi i mezzi, quello condotto dalla donna e quello con i quattro soggetti a bordo, sono stati bloccati nei pressi del casello autostradale di Messina. A seguito della perquisizione del veicolo a noleggio condotto dalla trentacinquenne sono stati sequestrati 28 chili di hashish, oltre 1 chilo di cocaina e 2 di marijuana. I quattro occupanti dell’altro mezzo, ritenuti staffetta alla donna, tutti residenti a Roma, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno di essi anche per porto illegale di due coltelli. All’esito dell’udienza di convalida di arresto, il Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura distrettuale, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto, con ordinanza, la misura della custodia cautelare in carcere a carico della trentacinquenne. La responsabilità degli indagati, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva.

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