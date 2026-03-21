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Attualità | Ragusa

Si è insediato il Comitato Pari Opportunità OdCec di Ragusa

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Ragusa, 21 marzo 2026 – Si è insediato ufficialmente il Comitato pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase di lavoro dedicata alla promozione della cultura dell’inclusione e della parità all’interno della comunità professionale. Il Comitato è composto da Tiziana Vitale, in qualità di consigliere delegato dell’Ordine, da Edvige La Rosa, che ne assume la presidenza, da Antonio Amore come vicepresidente e da Monica Diquattro con funzione di segretaria. A completare il gruppo sono i componenti eletti Luca Giannone, Carmelo Santaera e Melania Spadola.
Il nuovo organismo nasce con l’obiettivo di sviluppare iniziative di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, dell’equità professionale e della valorizzazione del merito, promuovendo un ambiente di lavoro più consapevole e rispettoso. Una parte importante dell’attività sarà dedicata al coordinamento trasversale con il Consiglio dell’Ordine, nella convinzione che la crescita della categoria passi anche dalla capacità di rafforzarne l’immagine pubblica attraverso comportamenti coerenti, competenze aggiornate e una visione moderna del ruolo professionale.
Nel corso dell’insediamento, il presidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, ha espresso soddisfazione per l’avvio del nuovo Comitato, sottolineando il valore strategico di questo percorso. «Il Cpo – ha affermato – rappresenta uno strumento essenziale per accompagnare la nostra comunità verso una cultura più inclusiva e attenta alle persone. Parità, rispetto e valorizzazione del merito non sono slogan, ma condizioni necessarie per una professione che vuole essere credibile e competitiva». Aurnia ha poi evidenziato l’importanza del lavoro di squadra e della continuità delle azioni: «Sono certo che il Comitato saprà proporre iniziative concrete, capaci di incidere sulla vita professionale dei nostri iscritti. L’Ordine sosterrà con convinzione ogni percorso che favorisca partecipazione, consapevolezza e coesione, perché solo una categoria unita e preparata può affrontare con serenità le sfide che ci attendono». L’insediamento del Cpo rappresenta dunque un passo significativo per l’Odcec di Ragusa, che conferma la volontà di investire su una cultura organizzativa dinamica, inclusiva e orientata alla crescita, nella quale le competenze e le differenze non siano elementi di divisione, ma risorse da valorizzare.

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